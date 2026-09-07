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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, नौकरी बदलने के बनेंगे मजबूत योग

Tula Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, नौकरी बदलने के बनेंगे मजबूत योग

Tula Rashifal 7 September 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से तुला राशि को जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, नौकरी बदलने के योग! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, सामाजिक सरोकार, जनता से जुड़ाव, पद-प्रतिष्ठा व करियर विस्तार स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज जनता, सामाजिक सरोकारों और पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्यों में आपको जबर्दस्त लाभ और सम्मान मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित खुशखबरियां और मेहनत का भरपूर फल लेकर आने वाला है. बिजनेस में बाजार से आपको अचानक कोई ऐसी बड़ी और शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिसके सुखद प्रभाव से आपकी पूरी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा. मार्केट में आपके अपने प्रयासों और सहयोगी पार्टियों द्वारा मिलकर की गई साझा मेहनत के चलते बेहद शानदार व लाभप्रद नतीजे (Better Results) प्राप्त होंगे. हालांकि, कारोबारी व्यस्तता और व्यावसायिक तनाव (Business Stress) के कारण दिन के अंत में शारीरिक और मानसिक थकान हावी हो सकती है; काम के साथ विश्राम का संतुलन बनाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव और प्रशंसा पाने का रहेगा. यदि आप पिछले कुछ समय से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, तो आज आप सक्रिय रूप से नौकरी बदलने (Job Switch) की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाएंगे. आपके गहरे ज्ञान, समझ और तकनीकी कौशल की वजह से कार्यस्थल पर आपको प्रबंधन और सहयोगियों से खुली तारीफ सुनने को मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन इस बात का खास ध्यान रखें कि बॉस द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों को हमेशा पहली प्राथमिकता (Priority) पर रखें. ऑफिस में साथी को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध बेहद सामंजस्यपूर्ण और दोस्ताना बने रहेंगे तथा उच्चाधिकारियों व सीनियर्स का स्नेहिल आशीर्वाद आप पर बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का दिन सुकून और उमंग लेकर आया है. घर-परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दोपहर के बाद आप परिजनों, जीवनसाथी या मित्रों के साथ मन बहलाने और मनोरंजन (Entertainment) के लिए कहीं बाहर घूमने या लंच-डिनर का सुखद कार्यक्रम बना सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में ताजगी और निकटता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन पूरी तरह उत्कृष्ट और नई संभावनाएं खोलने वाला रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा और मालव्य योग आपकी रचनात्मक प्रतिभा को चमकाएगा. छात्र पढ़ाई में गहरी रुचि लेंगे और कला-साहित्य से जुड़े जातक अपनी मौलिक रचनाओं से सभी की सराहना प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र में सक्रियता तो बढ़ेगी, लेकिन व्यावसायिक भागदौड़ और तनाव के चलते सिरदर्द, बदन दर्द या मानसिक थकान परेशान कर सकती है. खुद को ओवरबर्डन न करें. अजा एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान करें और दोपहर बाद मनोरंजन के जरिए मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर करें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, जनता से जुड़े कार्यों में अभूतपूर्व लाभ होगा, नई नौकरी के अवसर खुलेंगे और व्यावसायिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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