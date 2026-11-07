Aaj Ka Tula Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में 12वें भाव को खर्च, विदेश यात्रा, एकांत, नींद और अनावश्यक परेशानियों का कारक माना जाता है.

चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. कारोबार में खर्च बढ़ने से चिंता हो सकती है, वहीं परिवार और रिश्तों में भी कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो तुला राशि से 12वें भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभअमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक. इस दौरान शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

खर्चों में बढ़ोतरी से बढ़ सकती है चिंता: तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाला है. कारोबार में बढ़ते खर्च आपकी आर्थिक चिंता बढ़ा सकते हैं. ऐसे में किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले को लेकर जल्दबाजी न करें. अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

पारिवारिक कारोबार में मतभेद की आशंका: फेस्टिव सीजन के दौरान पैतृक या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को परिवार के किसी सदस्य के साथ आपसी मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. किसी व्यावसायिक फैसले को लेकर विचारों में अंतर हो सकता है. बेहतर होगा कि आप बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालें और गुस्से में कोई निर्णय न लें.

नए कारोबारियों को रहना होगा सतर्क: जो लोग हाल ही में अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, उन्हें दोस्तों और उनके कामकाज से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. मित्रों के कहने पर किसी ऐसे काम में शामिल न हों, जिससे भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है. कारोबार में अपनी समझ और अनुभव के आधार पर ही फैसले लें.

2. करियर और नौकरी

कार्यक्षेत्र में मिलेंगेजुले परिणाम: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. कामकाज में कुछ चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, तो कुछ मामलों में निराशा भी हाथ लग सकती है. कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से बचें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हो सकती है परेशानी: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को आज मानसिक और शारीरिक परेशानी का अनुभव हो सकता है. काम का दबाव और लगातार भागदौड़ आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें.

वीकेंड पर काम से भटक सकता है ध्यान: शनिवार और वीकेंड का माहौल होने के कारण नौकरीपेशा लोगों का मन काम में कम लग सकता है. हालांकि, जरूरी कामों को टालने से बचें. अपनी प्राथमिकताएं तय करके काम पूरा करने की कोशिश करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

बच्चों को लेकर रहेंगे चिंतित: पारिवारिक जीवन में आज कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. संतान की किसी बात या उसकी गतिविधियों को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है. ऐसे में बच्चों पर नाराज होने के बजाय उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें.

संयुक्त परिवार के सुख से रह सकते हैं दूर: आज आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर समय बिताने का आनंद नहीं उठा पाएंगे. घर में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है. ऐसी परिस्थितियों में अपने मनोबल को मजबूत रखें और ईश्वर का ध्यान करें. इससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

लव लाइफ में तुलना से बढ़ेगी परेशानी: प्रेम संबंधों में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आपका लवर किसी दूसरे व्यक्ति से आपकी तुलना कर सकता है, जिससे आपको भावनात्मक ठेस पहुंच सकती है. छोटीछोटी बातों को दिल से लगाने के बजाय अपने पार्टनर से खुलकर बात करें.

छात्र सेहत को लेकर रहें अलर्ट: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सामान्य विद्यार्थियों को वीकेंड पर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पढ़ाई के साथ पर्याप्त आराम भी जरूरी है. शारीरिक परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज न करें.

स्वास्थ्य: चंद्रमा के 12वें भाव में होने से मानसिक तनाव, थकान और नींद से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

लकी कलर:स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर:3

अनलकी नंबर:7

तुला राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

आज शनिवार के दिन मानसिक शांति और परेशानियों से राहत पाने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या काले तिल का दान करें. साथ ही किसी भी अनैतिक या गलत कार्य से दूर रहें और आर्थिक मामलों में सोचसमझकर फैसले लें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा.

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