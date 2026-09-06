Tula Rashifal 6 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी भागीदारी, सिद्धि योग से नौकरी में तरक्की व डीलर से प्रॉफिट शेयरिंग
Tula Rashifal 6 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से धार्मिक कार्यों में भागीदारी, सिद्धि योग से नौकरी में तरक्की! पढ़ें 6 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव बना रहेगा.
चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, आध्यात्म, लंबी यात्रा, जनसंपर्क व उच्च ज्ञान स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी रुचि पूजा-पाठ, सत्संग और धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी तथा सामाजिक व आध्यात्मिक आयोजनों में आपकी भागीदारी में वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए नेटवर्किंग मजबूत करने और मुनाफे का दायरा बढ़ाने का रहेगा. बिजनेस में आपको अपने संपर्क सूत्रों (Contacts) और पब्लिक रिलेशंस (PR) को और अधिक सक्रिय व बेहतर बनाने की सख्त जरूरत है; नए संपर्कों से कारोबार को बड़ा विस्तार मिलेगा. बिजनेसमैन केवल माल के प्रोडक्शन (उत्पादन) तक सीमित न रहें, बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि आने वाले फेस्टिव सीजन में आप अपना नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़ा सकें. बाजार में किसी विशेष प्रोडक्ट को लेकर आपके और डीलर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग (मुनाफे की हिस्सेदारी) का अनुपात बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने और अपने आचरण से विरोधियों को साधने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के शुभ संयोग से नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर भी मिल सकती है. वर्कप्लेस पर यदि कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो वे तभी पूरी तरह दूर हो पाएंगी जब आप अपने गुस्से के प्रकोप और अपमानजनक बोलचाल पर कड़ा नियंत्रण रखेंगे; वाणी की कटुता बनते काम बिगाड़ सकती है. आपकी उत्कृष्ट और संतुलित कार्यशैली के चलते आप ऑफिस में अपने कट्टर विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने और उनका समर्थन पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति और नए रिश्तों की शुरुआत का रहेगा. घर-परिवार में सुकून और सौहार्द भरा माहौल बना रहेगा. हालांकि, अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ बातचीत करते समय हमेशा विनम्रता और आदर का भाव बनाए रखें; कटु शब्दों से बचें. वहीं जो जातक किसी घनिष्ठ मित्र के प्रति आकर्षित थे, आज उनकी यह गहरी दोस्ती खूबसूरत प्रेम संबंधों (Love Relationship) में तब्दील हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन अनुशासन बनाए रखने का है. आपकी सेहत कुल मिलाकर ठीक-ठाक बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने खान-पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. बाहर के जंक फूड या अधिक तैलीय चीजों से परहेज करें ताकि पेट संबंधी समस्या आपके अध्ययन या खेल अभ्यास में रुकावट न बने.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. हालांकि, कार्यस्थल के तनाव या गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें. खान-पान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और हल्का व सुपाच्य सात्विक आहार लें.
शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्धि योग से नौकरी में तरक्की होगी, डीलर से मुनाफा बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
FAQs
Q1. 6 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर ध्यान दें, पब्लिक रिलेशन मजबूत करें और डीलर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ने के मौके को भुनाएं.
Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर की अड़चनें दूर करने के लिए क्या सलाह है?
Ans. गुस्से और अपमानजनक भाषा पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, संतुलित कार्यशैली से विरोधियों को अपने पक्ष में करें; सिद्धि योग से तरक्की की अच्छी खबर मिलेगी.
Q3. आज तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या खूबसूरत मोड़ आ सकता है?
Ans. जीवनसाथी से विनम्रता रखें और किसी खास दोस्त के साथ चल रही पुरानी मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती है.
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