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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह

Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह

Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026: तुला राशि का धनतेरस दैनिक राशिफल! 12th चंद्रमा, बिजनेस में सरकारी नोटिस का डर, न्यू बिजनेसमैन को वित्तीय संकट, ऑफिस में विरोधियों से सतर्कता व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (हानि, व्यय, मानसिक कष्ट, कानूनी उलझनें, अवांछित भागदौड़ व एकांत स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आपको विभिन्न प्रकार के मानसिक कष्टों, अचानक आई अड़चनों और असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है; इस समय विचलित होने के बजाय धैर्य धारण कर उचित समय की प्रतीक्षा करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

  • दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम 

बिजनेस में ठहराव, सरकारी नोटिस से बढ़ सकती है चिंता: व्यापारिक मोर्चे पर आप प्रतिस्पर्धियों की तुलना में खुद को कुछ पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं. किसी जटिल समस्या के चलते मानसिक तनाव हावी रहेगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) व्यापारियों के लिए थोड़ी निराशाजनक रह सकती है; किसी टैक्स, विधिक या प्रशासनिक विभाग से कोई सरकारी नोटिस मिलने की आशंका है, जो आपकी चिंताओं में इजाफा कर सकता है.

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न्यू बिजनेसमैन की वित्तीय स्थिति डगमगाने का अंदेशा: नए स्टार्टअप और कारोबार की शुरुआत करने वाले उद्यमियों (New Businessmen) की वित्तीय स्थिति डगमगा सकती है. नकदी की अचानक भारी कमी के चलते किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था के सामने हाथ फैलाने जैसी असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है; गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

2. करियर और नौकरी 

प्रतिकूल ग्रह गोचर से वर्कस्पेस पर चुनौतियां: ग्रह गोचर आपके पक्ष में न होने के कारण नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में दिन कुछ खास ठीक नहीं रहेगा.

विरोधियों के जाल से रहें सावधान, बदलें नजरिया: ऑफिस में ईर्ष्यालु सहकर्मी या विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या जाल बिछा सकते हैं, जिसमें फंसने की संभावना बन रही है; अपने काम के प्रति अत्यधिक सतर्क और पारदर्शी रहें. करियर और जीवन की दिशा को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Relationship & Health)

जीवनसाथी संग विवाद से बचें: पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी (Spouse) के साथ किसी भी छोटी-मोटी बात को लेकर व्यर्थ के विवाद या तकरार में न उलझें; मौन रहकर स्थिति को बिगड़ने से बचाएं.

छात्रों व खिलाड़ियों को नियमित योग और दवा की सलाह: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर कतई लापरवाही न बरतें. यदि कोई चिकित्सीय उपचार या दवा चल रही हो तो उसे समय पर लें तथा नियमित योग-प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, सिर में भारीपन, नेत्र विकार या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. खान-पान सात्विक रखें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व पर द्वादश भाव के चंद्रमा के कष्टों को दूर करने और मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व कुबेर देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, इत्र और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन या साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कुष्ठ रोगी को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें. इससे सरकारी अड़चनों का भय समाप्त होगा, कार्यक्षेत्र के षड्यंत्र निष्फल होंगे और वित्तीय संकट से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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