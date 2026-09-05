Tula Rashifal 5 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से सामाजिक कार्यों में चमकेगी तुला राशि, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा व ऑफिस में तरक्की
Tula Rashifal 5 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से तुला राशि को पार्टनरशिप में लाभ, ऑफिस में तरक्की के योग! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, वज्र योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.
चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक रचनात्मकता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व साख स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से कुछ नया, अलग और बेहद रचनात्मक कार्य करेंगे, जिससे समाज में आपकी विशेष पहचान बनेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और पुराने विवादों से राहत पाने का रहेगा. बिजनेसमैन की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर और मजबूत होगी, जिससे आपके चेहरे की रंगत और आत्मविश्वास अलग ही नजर आएगा. वज्र योग और लक्ष्मी योग के शुभ संयोग से नई पार्टनरशिप (साझेदारी) करने के लिहाज से समय बेहद उत्तम और फलदायी बना हुआ है; यदि किसी नए साझेदार के साथ काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ें. लंबे समय से चले आ रहे किसी पुराने व्यावसायिक विवाद या लेन-देन की उलझन से कारोबारियों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा. मालव्य योग का साथ मिलने से विलासिता और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े व्यवसायों में विशेष आर्थिक लाभ होगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति के रास्ते खोलने और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में तरक्की (Promotion/Growth) के अत्यंत उत्तम योग बन रहे हैं; इस समय कार्यस्थल पर परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल बनी रहेंगी. वर्कस्पेस पर आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच से ऑफिस की दैनिक कार्यप्रणाली (Work System) में बड़ा सुधार करने में पूरी तरह कामयाब होंगे, जिसकी सराहना उच्च प्रबंधन करेगा. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन बाजार में आ रही कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना पूरी निडरता, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन पुरानी यादों को ताजा करने और घरेलू शांति का रहेगा. प्रेम जीवन में आज किसी अप्रत्याशित मोड़ पर आपके पूर्व प्रेमी (Ex-Partner) से आंखें दो-चार हो सकती हैं, जिससे पुरानी स्मृतियां ताजा होंगी; हालांकि वर्तमान रिश्तों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखें. संतान की किसी उपलब्धि या शिक्षा से जुड़ी कोई सुखद खबर आपको मानसिक सुकून और आत्मिक शांति प्रदान करेगी, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन उल्लेखनीय प्रदर्शन करने का है. छात्र अपने अध्ययन क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ (Best Performance) देंगे, जिससे न केवल उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा होगा, बल्कि समाज और शैक्षणिक जगत में उनका मान-सम्मान भी खूब बढ़ेगा. शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर गुरुजनों का सानिध्य और मार्गदर्शन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के बावजूद अधिक जिम्मेदारियों और काम के तनाव (Stress) के कारण स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है. सिरदर्द, बेचैनी या रक्तचाप संबंधी समस्या से बचने के लिए तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और हल्का व सुपाच्य सात्विक भोजन लें.
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पूज्य माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, पार्टनरशिप के सौदे सफल होंगे, ऑफिस में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.