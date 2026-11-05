Aaj Ka Tula Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से बारहवें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, यात्रा, मानसिक चिंता व कानूनी उलझनें) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपको कई तरह के प्रतिबंधों और अनचाहे दबाव का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही फिजूल के विचार आपके मन को अशांत कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में असंतुलन की स्थिति बन सकती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और तुला राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव

अशुभ योग: द्वादश भाव में चंद्रमा का संचरण होने से व्यय व चिंता का योग प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्यों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Disputes)

पार्टनरशिप में असहमति, निवेश में जल्दबाजी से बचें: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं. बिजनेस विस्तार के लिए नई योजनाएं तो आपके दिमाग में बनेंगी, लेकिन किसी कारणवश पार्टनर की सहमति नहीं मिल पाएगी. किसी भी प्रकार की नई पूंजी लगाने या बड़े निवेश से पहले सोच-विचार अवश्य कर लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.

पैतृक कारोबार में मतभेद, बाहरी लोगों से रहें सावधान: पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े जातक आज विशेष सतर्कता बरतें. किसी बाहरी व्यक्ति की बातों या बहकावे में आकर परिवार के सदस्यों के साथ विवाद करने से बचें. पारिवारिक तालमेल बिगड़ने से बिजनेस और मुनाफे दोनों पर विपरीत असर पड़ सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Target)

काम का अत्यधिक बोझ, मेहनत करनी होगी दोगुनी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में काम के अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा. सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना होगा. ऑफिस के माहौल और जिम्मेदारियों के चलते आपका मन फिर से ऑफिस जाकर ही सारा काम व्यवस्थित करने का करेगा.

मानसिक भटकाव से बचें, एकाग्रता है जरूरी: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण मन में नकारात्मक व ऊल-जुलूल विचार आकर एकाग्रता भंग कर सकते हैं. इस मानसिक भटकाव को अपने काम पर हावी न होने दें और प्राथमिक जिम्मेदारियों को पहले पूरा करने पर ध्यान दें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

शॉपिंग में बढ़ेगा खर्च, लव लाइफ में तनाव: प्रेम जीवन में लवर के साथ खरीदारी के चक्कर में अत्यधिक धन खर्च हो सकता है, जिससे जेब पर भारी असर पड़ेगा. दिन भर रिश्तों में खिंचाव व तनाव का माहौल रह सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर मान-सम्मान या प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इसका विशेष ध्यान रखें और कटु वाणी का प्रयोग न करें.

एग्जाम पोस्टपोन होने से छात्र चिंतित, धैर्य बनाए रखें: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एग्जाम डेट्स आगे बढ़ने (Postpone होने) की सूचना से चिंता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इसे नकारात्मक रूप में लेने के बजाय तैयारी को और अधिक पुख्ता करने के अवसर के रूप में देखें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और द्वादश चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प व बेसन की मिठाई का भोग लगाएं.

केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र की कम से कम एक माला जप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या मौसमी फल का दान करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी और कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.