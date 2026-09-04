Aaj Ka Tula Rashifal 4 September 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनपेक्षित रुकावटें, यात्रा में संवेदनशीलता, मानसिक दबाव, प्रशासनिक चुनौतियां व सतर्कता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार की यात्रा करते समय विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को अपनी वित्तीय नीतियों और निर्णयों में अत्यधिक संयम बरतने की आवश्यकता है. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा निर्णय बहुत ही सोच-विचार और नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद ही लें; किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह-मशवरा अवश्य करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में बदलने पड़ सकते हैं. बिजनेसमैन अपनी किसी जिद या सनक के कारण लाभ कमाने के बेहतरीन अवसरों को हाथ से गंवा सकते हैं; इसलिए व्यावहारिक रुख अपनाएं. नए कारोबारियों (Startups) को इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर कड़ा अंकुश लगाना होगा; वित्तीय अनिश्चितता के कारण आप दिन भर हल्के तनाव में रह सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और अधिकारियों के लिए आज का दिन कार्यभार से निपटने और नकारात्मकता से बचने का रहेगा. प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Officers) के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल या अशुभ रह सकता है; अनपेक्षित खर्चों में बढ़ोतरी होगी और कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं. वर्कप्लेस पर अत्यधिक वर्कलोड के चलते एंप्लॉयड पर्सन मानसिक शांति के लिए काम के बीच में छोटा ब्रेक लेने का प्रयास करें. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन बाजार में नकारात्मक सोच वाले लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, कहीं ऐसा न हो कि उनकी नकारात्मकता आपकी कार्यक्षमता पर हावी होने लगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा. शादीशुदा जातक व्यस्तता या दूरी के कारण अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ की कमी महसूस करेंगे, जिससे मन में अकेलापन आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में जुड़े जातकों को आज अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है; प्रेमी साथी की ओर से विश्वासघात या धोखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा न करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन (Time Management) पर ध्यान देने का है. समय के वास्तविक मोल को समझें और अपने कीमती समय को व्यर्थ की गतिविधियों में गंवाने के बजाय बचाकर गंभीरता से अपनी पढ़ाई-लिखाई, रियाज और खेल कौशल को निखारने में लगाएं.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान, अनिद्रा या वाहन चलाते समय चोट-चपेट की आशंका रह सकती है. यात्रा के दौरान गति पर नियंत्रण रखें. मानसिक तनाव और अकेलेपन से बचने के लिए जन्माष्टमी के पर्व पर ध्यान व पूजा-पाठ में मन लगाएं. हल्का और सात्विक आहार लें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत व गंगाजल से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, यात्रा सुरक्षित रहेगी और भावनात्मक व व्यापारिक संकटों से रक्षा होगी.

FAQs

Q1. 4 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. अपनी सनक और जिद से बचें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा व प्रशासनिक अधिकारियों को क्या सावधानी रखनी है?

Ans. प्रशासनिक अधिकारियों के खर्च बढ़ सकते हैं; वहीं कर्मचारी काम से ब्रेक लेकर तनाव कम करें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं.

Q3. आज तुला राशि वालों के प्रेम और दांपत्य जीवन में क्या भावनात्मक चुनौती आ सकती है?

Ans. शादीशुदा जातक जीवनसाथी की कमी महसूस करेंगे, जबकि प्रेम संबंधों में साथी से धोखे की आशंका बन सकती है; सतर्क रहें.

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