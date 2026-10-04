Tula Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, परिध योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, न्यायप्रियता, नीतिगत निर्णय, बौद्धिक चातुर्य व दूरगामी निवेश स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा, परिध योग से धन लाभ और बुलंद हौसले से आगे बढ़ने का रहेगा.

भविष्य सुरक्षित करेगा निवेश: बिजनेस से जुड़े मामलों में किया गया पूंजी निवेश आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगा और वित्तीय पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा.

परिध योग से धन लाभ, निर्णय में आलस्य से बचें: शुभ परिध योग के निर्माण से व्यावसायिक कार्यों में परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर रहेंगी और आकस्मिक धन लाभ की मजबूत स्थितियां बनेंगी; हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण डील या निर्णय को लेने में आलस्य बिल्कुल न करें.

बुलंद हौसले से समझें बाजार का रुख: बिजनेसमैन अपने फील्ड की जटिल परिस्थितियों को बारीकी से समझने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे; आपका आत्मविश्वास और हौसला बुलंद रहेगा और बाधाओं को पार करते ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है.

प्रॉपर्टी के सौदों में सतर्कता: अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी सौदे या कागजी काम को बहुत ही सावधानीपूर्वक निपटाएं, ताकि आगे चलकर कोई कानूनी अड़चन न आए.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आशावादी नजरिया, बौद्धिक चातुर्य से चुनौतियों को हल करने और बड़े प्रोजेक्ट से नई पहचान बनाने का रहेगा.

बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा; इस जिम्मेदारी से ऑफिस में आपकी एक प्रभावशाली और नई पहचान बनेगी.

आशावादी दृष्टिकोण व सटीक निर्णय: वर्कप्लेस पर अपने काम के प्रति आपका नजरिया बहुत सकारात्मक और आशावादी रहेगा; ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय आप कोई गलत या कमजोर फैसला नहीं ले सकते.

बुद्धि और चातुर्य से हल होंगी मुश्किलें: हालांकि वर्कप्लेस पर कुछ समय के लिए परिस्थितियां थोड़ी कठिन या चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं, किंतु आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक और चातुर्यता के बल पर उन सभी समस्याओं का सटीक हल निकालने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा घर में धार्मिक अनुष्ठान और भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि लेकर आया है.

परिवार में धार्मिक आयोजन में मुख्य भूमिका: घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है; इस पूरे अनुष्ठान के प्रबंधन और संचालन में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण व केंद्रीय रहेगी.

गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि: घरेलू सुख-सुविधाओं और गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी होने से परिवार में प्रसन्नता और संतोष का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं (Students & Aspirants) के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों की जमीन तैयार करने का है. छात्रों को किसी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब इंटरव्यू की तैयारी में उत्कृष्ट मार्गदर्शन और मनचाही सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव में चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से मानसिक संतुलन और शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजी काम के चलते शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अपने आहार में पौष्टिकता बनाए रखें, मौसमी फलों का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से न्यायप्रिय छवि और भाग्य का बल मिलेगा, परिध व मालव्य योग से व्यापार में धन लाभ होगा, ऑफिस में बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

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