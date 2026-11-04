Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क व बड़े भाई-बहन) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से सामाजिक कल्याण और सेवा कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

वहीं, आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव होने से व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. हालांकि, 11वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते प्रेम संबंधों और आर्थिक सौदों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या गैर-जरूरी जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Big Deals)

बिजनेस विस्तार के योग, फाइनल होगी बड़ी डील: त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारी वर्ग अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने (Business Extension) की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे. मार्केट में आपकी कोई बड़ी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील फाइनल होने के मजबूत संकेत हैं.

कॉर्पोरेट मीटिंग्स में छाएगी आपकी कार्यशैली: बिजनेस मीटिंग्स में आपकी अनूठी कार्यप्रणाली और सूझबूझ अन्य व्यापारियों को आकर्षित करने के साथ-साथ प्रेरित भी करेगी. मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए आज थोड़ा अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने की जरूरत है; आपकी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जल्द ही बड़ा मुनाफा देकर जाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

शांति और सुकून से बीतेगा दिन, अनुभवी लोगों का साथ: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यस्थल पर आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण और राहत भरा रहेगा. काम का कोई अवांछित दबाव नहीं रहेगा और आप सुकून से अपने काम निपटाएंगे.

शुभ योगों से भविष्य सुरक्षित, अधिकारियों का सहयोग: ब्रह्म और ऐन्द्र योग के निर्माण से आपको अपने कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का भरपूर मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा. यह संपर्क भविष्य में आपके करियर के लिए अत्यंत फलदायी और तरक्की दिलाने वाला साबित होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Efforts)

परिजनों की फिक्र, मनपसंद भोजन का आनंद: पारिवारिक जीवन में आपका पूरा ध्यान अपनों की खुशियों और जरूरतों का ख्याल रखने पर रहेगा. घर में सभी सदस्यों के साथ मिलकर मनपसंद भोजन और पकवानों का आनंद मिलेगा. प्रेम-प्रसंग (Love Life) में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुक होकर जोखिम उठाने से बचें, अन्यथा संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

प्रयासों से मिलेगी बड़ी कामयाबी: विद्यार्थी वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज उसका सकारात्मक प्रतिफल मिलने की पूरी संभावना है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस खानपान में संतुलन बनाए रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और एकादश भाव के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और बेसन के मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का ध्यान करें.

किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां या हरी मूंग की दाल दान करें और उनका आशीर्वाद लें. इससे कारोबार में विस्तार होगा, आय के नए मार्ग खुलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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