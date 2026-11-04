ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: 11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ

Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: 11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ

Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा व मालव्य योग का प्रभाव, बिजनेस एक्सटेंशन, बड़ी डील, ऑफिस में सुकून व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क व बड़े भाई-बहन) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से सामाजिक कल्याण और सेवा कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. 

वहीं, आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव होने से व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. हालांकि, 11वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते प्रेम संबंधों और आर्थिक सौदों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या गैर-जरूरी जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Govatsa Dwadashi 2026: गाय-बछड़े की पूजा, संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है यह पावन व्रत
गाय-बछड़े की पूजा, संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है यह पावन व्रत
धर्म
Govardhan Puja 2026:अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?
अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?
धर्म
Dhanteras Gold Coin: 24 कैरेट या 22 कैरेट, पूजा के लिए कौन सा सिक्का खरीदें?
Dhanteras 2026: सोने के सिक्के पर 999 या 916 का क्या मतलब? खरीदने से पहले समझ लें
धर्म
Aaj Ka Panchang 3 November 2026: मंगलवार को भद्रा कब से? नवमी, राहुकाल और शुभ समय जानें
आज का पंचांग 3 नवंबर 2026: नवमी सुबह 11:54 तक, राहुकाल दोपहर 2:50 से

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)
दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Big Deals)

बिजनेस विस्तार के योग, फाइनल होगी बड़ी डील: त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारी वर्ग अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने (Business Extension) की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे. मार्केट में आपकी कोई बड़ी और महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील फाइनल होने के मजबूत संकेत हैं.

कॉर्पोरेट मीटिंग्स में छाएगी आपकी कार्यशैली: बिजनेस मीटिंग्स में आपकी अनूठी कार्यप्रणाली और सूझबूझ अन्य व्यापारियों को आकर्षित करने के साथ-साथ प्रेरित भी करेगी. मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए आज थोड़ा अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने की जरूरत है; आपकी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जल्द ही बड़ा मुनाफा देकर जाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

शांति और सुकून से बीतेगा दिन, अनुभवी लोगों का साथ: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यस्थल पर आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण और राहत भरा रहेगा. काम का कोई अवांछित दबाव नहीं रहेगा और आप सुकून से अपने काम निपटाएंगे.

शुभ योगों से भविष्य सुरक्षित, अधिकारियों का सहयोग: ब्रह्म और ऐन्द्र योग के निर्माण से आपको अपने कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का भरपूर मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा. यह संपर्क भविष्य में आपके करियर के लिए अत्यंत फलदायी और तरक्की दिलाने वाला साबित होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Efforts)

परिजनों की फिक्र, मनपसंद भोजन का आनंद: पारिवारिक जीवन में आपका पूरा ध्यान अपनों की खुशियों और जरूरतों का ख्याल रखने पर रहेगा. घर में सभी सदस्यों के साथ मिलकर मनपसंद भोजन और पकवानों का आनंद मिलेगा. प्रेम-प्रसंग (Love Life) में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुक होकर जोखिम उठाने से बचें, अन्यथा संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

प्रयासों से मिलेगी बड़ी कामयाबी: विद्यार्थी वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज उसका सकारात्मक प्रतिफल मिलने की पूरी संभावना है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस खानपान में संतुलन बनाए रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और एकादश भाव के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और बेसन के मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का ध्यान करें. 

किसी जरूरतमंद या किन्नर को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां या हरी मूंग की दाल दान करें और उनका आशीर्वाद लें. इससे कारोबार में विस्तार होगा, आय के नए मार्ग खुलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Govatsa Dwadashi 2026: गाय-बछड़े की पूजा, संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है यह पावन व्रत
गाय-बछड़े की पूजा, संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है यह पावन व्रत
धर्म
Govardhan Puja 2026:अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?
अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं?
धर्म
Dhanteras Gold Coin: 24 कैरेट या 22 कैरेट, पूजा के लिए कौन सा सिक्का खरीदें?
Dhanteras 2026: सोने के सिक्के पर 999 या 916 का क्या मतलब? खरीदने से पहले समझ लें
धर्म
Aaj Ka Panchang 3 November 2026: मंगलवार को भद्रा कब से? नवमी, राहुकाल और शुभ समय जानें
आज का पंचांग 3 नवंबर 2026: नवमी सुबह 11:54 तक, राहुकाल दोपहर 2:50 से
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
इंडिया
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
क्रिकेट
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
इंडिया
Explained: अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
ट्रेंडिंग
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget