Aaj Ka Tula Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च शिक्षा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

इसके साथ ही आपकी राशि पर मालव्य योग और सिद्ध योग का विशेष प्रभाव बना हुआ है. नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपका रुझान परोपकार, सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ेगा, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान शिखर पर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (9वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (इस समय नए सौदे या जोखिम भरे कार्यों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

मार्केट में प्रोडक्ट्स की सराहना: बाजार में आपके प्रॉडक्ट और सर्विस की गुणवत्ता की जमकर तारीफ होगी. इस त्योहारी माहौल में अपनी सेवाओं को और अधिक अपडेट व बेहतर करने का सही समय है, जिससे ग्राहकों का स्थायी भरोसा हासिल होगा.

विदेशी व्यापार से धन लाभ: आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़े कारोबारियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है. किसी अटके हुए भुगतान के वापस आने से चेहरे पर रौनक लौटेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रोजेक्ट्स में शत-प्रतिशत सफलता: वर्कस्पेस पर नौकरीपेशा जातकों का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. कार्यस्थल पर मिली किसी बड़ी परियोजना या नई जिम्मेदारी को आप अपनी कार्यकुशलता से समय से पूर्व पूरा करने में सफल रहेंगे.

व्यर्थ की चर्चा से दूरी जरूरी: ऑफिस में अपनी छवि बनाए रखने के लिए गॉसिप और व्यर्थ की बहसों से पूरी तरह दूर रहें. अपने काम पर केंद्रित रहना ही आपको सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों की नजर में श्रेष्ठ बनाएगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संतान की बड़ी उपलब्धि से गर्व: सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से परिवार में किसी मांगलिक प्रसंग या संतान की बड़ी कामयाबी से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में परस्पर विश्वास और मधुरता बनी रहेगी.

छात्रों और कलाकारों के लिए स्वर्णिम दिन: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन खान-पान की दिनचर्या में अनियमितता से बचें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र की एक माला का जाप करें. जरूरतमंदों को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.

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