Aaj Ka Tula Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, मित्र और इच्छा पूर्ति स्थान) में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी आमदनी के स्रोतों में विस्तार करेगी और समाज व कार्यक्षेत्र में आपको एक खास पहचान दिलाएगी. आज आपका शांत स्वभाव और बेहतरीन प्रबंधन कौशल आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालकर बड़ी सफलता दिलाने में सहायक रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण प्रारंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा, इसलिए भावनात्मक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का साया रहेगा (इस दौरान किसी भी नए निवेश, अनुबंध या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, सरकारी लाभ और आर्थिक प्रगति (Business Growth & Government Gains)

अनुभवी व्यक्ति की सलाह और शांत मन से बनेंगे बिगड़े काम: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब एकादश भाव (लाभ स्थान) में चंद्रमा का गोचर हो और साथ में गजकेसरी व लक्ष्मी योग का संयोग बने, तो व्यक्ति की आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में तीव्र वृद्धि होती है.

व्यापार के सिलसिले में आज किसी अनुभवी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है. आपसी विचारों का यह आदान-प्रदान भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. बिजनेस में आप जितना अधिक मन को शांत और संयमित रखकर काम करेंगे, उतनी ही आसानी से अपने लक्ष्यों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे.

सरकारी क्षेत्र से मिलेगा बड़ा फायदा: आज ऐन्द्र, गजकेसरी और लक्ष्मी जैसे राजयोगों के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट फील्ड (Government Field) या सरकारी टेंडर व कागजी कार्यों से विशेष लाभ मिलने के प्रबल योग हैं.

2. करियर में नवाचार और बेहतरीन कार्य-संतुलन (Career Innovation & Work-Life Balance)

नए प्रयोगों से बढ़ेगी साख, विरोधी भी होंगे प्रभावित: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया और रचनात्मक करने में व्यस्त रहेंगे. आपके काम करने का तरीका और बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स इतनी प्रभावशाली रहेंगी कि ऑफिस में आपके विरोधी या शत्रु भी आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएंगे.

ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन: आज आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच शानदार तालमेल बिठाएंगे. ऑफिस के दबाव के बावजूद आप अपने घर-परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने में सक्षम रहेंगे.

3. पारिवारिक मांगलिक कार्य और स्पोर्ट्स पर्सन की दिनचर्या (Family Celebrations & Social Life)

पुरानी समस्याओं का अंत और घर में मांगलिक कार्यों की गूंज: पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद है. लंबे समय से चली आ रही पुरानी परेशानियों का अब अंत होगा, जिससे आप जीवन में एक नई शुरुआत कर सकेंगे.

अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. घर में किसी मांगलिक कार्य या उसकी तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल रहेगा और गृहस्थ जीवन में आनंद बना रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन की पुराने दोस्तों से मुलाकात: खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Persons) के लिए दिन पॉजिटिव है. व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आप अपने किसी पुराने मित्र (Old Friend) से मिलने के लिए समय निकाल ही लेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार, एकादश चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और सुबह 09:42 के बाद बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने तथा गजकेसरी व लक्ष्मी योग के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, चीनी, सफेद वस्त्र या दूध का दान करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी, ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा और आमदनी के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

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