Aaj Ka Tula Rashifal 3 September 2026:

3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अप्रत्याशित चुनौतियां, ददिहाल पक्ष, गोपनीय दस्तावेज, स्वास्थ्य संवेदनशीलता व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ददिहाल (दादी या दादा के परिवार) में किसी बात को लेकर अनबन या कहासुनी होने की आशंका बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को अपनी कार्यशैली में पूर्ण अनुशासन और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. बिजनेस के जरूरी कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस्य बिल्कुल न करें, अन्यथा बनी-बनाई योजनाएं बिगड़ सकती हैं; एक व्यवस्थित प्लानिंग बनाकर ही अपने सभी व्यावसायिक काम समय पर पूरे करें. सरकारी कार्यों या नियमों में किसी भी तरह की दखलंदाजी करने से पूरी तरह बचें. अपने व्यापार और लेन-देन में शत-प्रतिशत पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखें, अन्यथा पार्टनर्स और क्लाइंट्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. नए कारोबारियों (Startups) को सलाह दी जाती है कि वे असामाजिक या गलत लोगों की संगत से पूरी तरह अलर्ट रहें; गलत संगति आपके करियर और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखने और विदेशी मामलों में धैर्य बनाए रखने का रहेगा. ऑफिस से संबंधित सभी जरूरी फाइल्स और पेपर्स को सुव्यवस्थित तथा पूरी तरह कंप्लीट रखें, क्योंकि उच्चाधिकारी किसी भी समय आपके काम की समीक्षा कर सकते हैं. जो लोग विदेशी कंपनी (MNCs/Foreign Companies) में नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें आज किसी बाधा या देरी के कारण मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है; आज आपका काम अटक सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक प्रयास जारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा संवेदनशील रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में गलतफहमी या संवादहीनता के चलते आपकी आपसी बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है; एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें. घर-परिवार में वैचारिक मतभेदों के कारण बिखराव जैसी अप्रिय स्थिति बन सकती है, जिसे परिवार के बड़ों के सहयोग और शांत व्यवहार से ही टाला जा सकता है. ददिहाल पक्ष के साथ भी बातचीत में संयम बरतें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति अत्यधिक सचेत रहने का है. स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है; मौसमी बीमारियों से बचें और चोट-चपेट से सावधान रहकर ही अभ्यास व अध्ययन करें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान, पेट दर्द या मानसिक तनाव हो सकता है. पारिवारिक बिखराव की चिंता स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) व प्राणायाम का अभ्यास करें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, दफ्तर और पारिवारिक मामलों की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को किन बातों से अलर्ट रहना चाहिए?

Ans. गलत संगत से बचें, काम में आलस्य न करें, सरकारी कार्यों में दखल न दें और व्यापार में पूरी पारदर्शिता रखें.

Q2. आज तुला राशि के विदेशी कंपनी में नौकरी चाहने वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी?

Ans. काम बनने में रुकावटें आ सकती हैं जिससे परेशानी होगी, इसलिए जल्दबाजी न करें और कागजात व्यवस्थित रखें.

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