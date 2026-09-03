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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 3 September 2026: 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले आलस्य व बुरी संगत से बचें, दफ्तर के पेपर्स रखें पूरी तरह व्यवस्थित

Tula Rashifal 3 September 2026: 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले आलस्य व बुरी संगत से बचें, दफ्तर के पेपर्स रखें पूरी तरह व्यवस्थित

Tula Rashifal 3 September 2026: 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले आलस्य व गलत संगत से बचें, दफ्तर के पेपर्स रखें दुरुस्त! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:07 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 3 September 2026:

3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अप्रत्याशित चुनौतियां, ददिहाल पक्ष, गोपनीय दस्तावेज, स्वास्थ्य संवेदनशीलता व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ददिहाल (दादी या दादा के परिवार) में किसी बात को लेकर अनबन या कहासुनी होने की आशंका बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को अपनी कार्यशैली में पूर्ण अनुशासन और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. बिजनेस के जरूरी कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस्य बिल्कुल न करें, अन्यथा बनी-बनाई योजनाएं बिगड़ सकती हैं; एक व्यवस्थित प्लानिंग बनाकर ही अपने सभी व्यावसायिक काम समय पर पूरे करें. सरकारी कार्यों या नियमों में किसी भी तरह की दखलंदाजी करने से पूरी तरह बचें. अपने व्यापार और लेन-देन में शत-प्रतिशत पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखें, अन्यथा पार्टनर्स और क्लाइंट्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. नए कारोबारियों (Startups) को सलाह दी जाती है कि वे असामाजिक या गलत लोगों की संगत से पूरी तरह अलर्ट रहें; गलत संगति आपके करियर और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखने और विदेशी मामलों में धैर्य बनाए रखने का रहेगा. ऑफिस से संबंधित सभी जरूरी फाइल्स और पेपर्स को सुव्यवस्थित तथा पूरी तरह कंप्लीट रखें, क्योंकि उच्चाधिकारी किसी भी समय आपके काम की समीक्षा कर सकते हैं. जो लोग विदेशी कंपनी (MNCs/Foreign Companies) में नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें आज किसी बाधा या देरी के कारण मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है; आज आपका काम अटक सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक प्रयास जारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा संवेदनशील रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में गलतफहमी या संवादहीनता के चलते आपकी आपसी बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है; एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें. घर-परिवार में वैचारिक मतभेदों के कारण बिखराव जैसी अप्रिय स्थिति बन सकती है, जिसे परिवार के बड़ों के सहयोग और शांत व्यवहार से ही टाला जा सकता है. ददिहाल पक्ष के साथ भी बातचीत में संयम बरतें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति अत्यधिक सचेत रहने का है. स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है; मौसमी बीमारियों से बचें और चोट-चपेट से सावधान रहकर ही अभ्यास व अध्ययन करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान, पेट दर्द या मानसिक तनाव हो सकता है. पारिवारिक बिखराव की चिंता स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) व प्राणायाम का अभ्यास करें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, दफ्तर और पारिवारिक मामलों की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को किन बातों से अलर्ट रहना चाहिए?
Ans. गलत संगत से बचें, काम में आलस्य न करें, सरकारी कार्यों में दखल न दें और व्यापार में पूरी पारदर्शिता रखें.

Q2. आज तुला राशि के विदेशी कंपनी में नौकरी चाहने वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी?
Ans. काम बनने में रुकावटें आ सकती हैं जिससे परेशानी होगी, इसलिए जल्दबाजी न करें और कागजात व्यवस्थित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:31 AM (IST)
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