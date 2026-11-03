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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 3 November 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से आय में भारी वृद्धि, नई नौकरी व बिजनेस लाभ

Aaj Ka Tula Rashifal 3 November 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से आय में भारी वृद्धि, नई नौकरी व बिजनेस लाभ

Aaj Ka Tula Rashifal 3 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा, गजकेसरी व मालव्य योग का प्रभाव, एंसेस्ट्रल बिजनेस, नौकरी में नवाचार, पारिवारिक दायित्व व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 3 November 2026: विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, सिद्धि, नेटवर्क और बड़े भाई-बहन का स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

आपकी राशि पर मालव्य योग के साथ-साथ कुंडली में गजकेसरी और शुक्ल योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. 11वें भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति से आपको आय के नए स्रोतों और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग (तुला राशि के लिए विशेष), गजकेसरी योग, शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, वाशि व सुनफा योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष संचरण में प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय नए सौदे या बड़े निवेश से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

अतिरिक्त आय और दूरगामी निवेश: शुक्ल और गजकेसरी योग के प्रभाव से कारोबार में अतिरिक्त मुनाफा होगा. हो सकता है आप किसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना में पूंजी और ऊर्जा लगाएं जो पहली नजर में कठिन लगे, लेकिन भविष्य में यह छोटा निवेश भी निरंतर धन लाभ का मजबूत जरिया बनेगा.

पारिवारिक बिजनेस में पूर्ण सहयोग: त्योहारी सीजन के चलते पुश्तैनी (एंसेस्ट्रल) व्यापार करने वालों को पूरे परिवार का अटूट समर्थन मिलेगा, जिससे काम का मानसिक दबाव काफी हद तक कम होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

योजनाओं को मिलेगी हरी झंडी: दफ्तर में आपके नए विजन और रणनीतियों को उच्चाधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा, जिससे आपकी साख और कार्यस्थल पर मान-प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.

प्राथमिकताएं तय करने का समय व नई जॉब: नौकरीपेशा जातकों को कार्यशैली में बदलाव और नवाचार (इनोवेशन) को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए. बेरोजगार जातकों की लंबे समय से चली आ रही तलाश पूरी होगी और रोजगार के मजबूत अवसर सामने आएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक जिम्मेदारियां और संतुलन: निजी जीवन और माता-पिता के प्रति अपने दायित्वों की अनदेखी न करें. घर से जुड़े किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने के बजाय थोड़ा रुककर विचार करें.

छात्रों की मेहनत लाएगी रंग: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के प्रयास पूरी तरह सार्थक सिद्ध होंगे.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हालांकि ग्रहण दोष के असर से शाम के समय हल्की मानसिक व्याकुलता हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

मंगलवार विशेष उपाय:

हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर सफेद चंदन, मिश्री और कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल या श्वेत वस्त्र का दान करने से ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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