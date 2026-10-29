Aaj Ka Tula Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के अष्टम (8th) भाव में होने से आपको मानसिक तनाव और यात्रा में अप्रिय स्थितियों से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और प्रतिकूल ग्रह गोचर के कारण बनते कामों में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिध योग तथा तुला राशि के लिए मालव्य योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (अष्टम भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों व बड़े निर्णयों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

लेबर असंतोष और भागदौड़ की अधिकता: अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और कर्मचारियों/लेबर के मध्य उचित तालमेल न बैठने के कारण व्यापारिक दिन परेशानियों से भरा रहेगा; काम के सिलसिले में अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

बाजार में विरोधियों का दबाव और अप्रत्याशित सूचना: ग्रह गोचर अनुकूल न होने से व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और भाग्य का साथ कमजोर रहेगा. धन के लेन-देन में अत्यधिक सतर्कता बरतें. नए उद्यमियों को आज अनचाहा व दुखद समाचार मिल सकता है, जिससे व्यावसायिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

यात्रा में अनहोनी की आशंका, ऑफिशियल ट्रिप टालें: नौकरीपेशा लोग आज किसी भी प्रकार की यात्रा में विशेष सावधानी रखें अथवा संभव हो तो टाल दें, क्योंकि अनहोनी या नुकसान का भय बना हुआ है.

बॉस की नाराजगी और करियर पर दबाव: कार्यक्षेत्र में बनते कामों में अचानक बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें केवल विवेक और सूझबूझ से सुलझाया जा सकता है. उच्चाधिकारियों या बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है. अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा करियर की प्रगति बाधित हो सकती है.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक तालमेल में चुनौती: करवा चौथ के पावन अवसर पर पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के आपके प्रयास तनावपूर्ण परिस्थितियों के चलते पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे; जीवनसाथी के प्रति धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

छात्रों की सेहत में गिरावट: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, जिससे पढ़ाई का शेड्यूल प्रभावित होगा; मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.

स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति: मानसिक अशांति, अनिद्रा और शारीरिक थकान परेशान कर सकती है; वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में जल्दबाजी से बचें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ एवं गुरुवार के संयोग में अष्टम चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव को कच्चा दूध व सफेद अक्षत अर्पित करें. संध्याकाल में करवा चौथ पूजन के समय चंद्रमा को दूध व जल का अर्घ्य देकर ॐ सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या चने की दाल का दान करें.

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