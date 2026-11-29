Aaj Ka Tula Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन और व्यावसायिक उन्नति स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की मजबूत स्थिति के कारण आज आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. आज आपके भीतर कार्यक्षमता, व्यावहारिक समझ और सकारात्मक ऊर्जा का बेहतरीन संचार रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. साथ ही आपकी राशि (तुला) होने के कारण आपको विशिष्ट मालव्य राजयोग का लाभ भी प्राप्त होगा.

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, रुके कार्यों की शुरुआत और एक्सपर्ट एडवाइस (Business Growth & Expert Advice)

अधूरे प्रोजेक्ट्स की होगी दोबारा शुरुआत, मेहनत का मिलेगा पूरा फल: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब कर्म भाव (10वें भाव) में स्वराशि का चंद्रमा हो और साथ में ब्रह्म व सर्वार्थसिद्धि योग बने, तो व्यक्ति के व्यावसायिक अवरोध दूर होते हैं. यदि आपके बिजनेस में कोई कार्य काफी समय से अधूरा पड़ा था, तो आज वह फिर से स्टार्ट हो सकता है. आज आप व्यावसायिक गतिविधियों में जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आपको ठीक उसी अनुपात में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.

एक्टिव रहना जरूरी, अनुभवी व्यक्ति से लें सलाह: भले ही आपका व्यापार अभी सुचारु रूप से चल रहा हो, लेकिन बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार एक्टिव बने रहना आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित होगा. बिजनेस की बारीकियों को सुधारने और विस्तार के लिए अपने क्षेत्र के किसी पारंगत और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आज फायदेमंद रहेगा.

2. करियर, प्रोजेक्ट की समझ और फ्यूचर प्लानिंग (Career Targets & Future Planning)

प्रोजेक्ट पर बनेगी मजबूत पकड़, पूरे होंगे सेल्स टारगेट: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने असाइन किए गए प्रोजेक्ट्स को गहराई से समझने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और हौसला बुलंद होगा. विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉइज (Marketing Employees) के दिए गए टारगेट आज समय रहते कंप्लीट हो सकते हैं.

व्यवहार कुशलता से फ्यूचर प्लानिंग पर करें अमल: वर्कस्पेस पर आज आपकी संवाद शैली और व्यवहार कुशलता की सराहना होगी. इसी सकारात्मक माहौल का लाभ उठाते हुए आप अपने करियर से जुड़ी फ्यूचर प्लानिंग (Future Planning) को धरातल पर उतारने और उस पर अमल करने की शुरुआत कर सकते हैं.

3. सामाजिक जीवन, संगति और छात्र सफलता (Social Caution & Student Success)

दोस्तों संग मौज-मस्ती ठीक, लेकिन बुरी संगत से रहें सतर्क: आज मित्रों के साथ समय बिताने और हंसी-मजाक करने में कोई बुराई नहीं है, इससे आपका मन हल्का रहेगा. लेकिन, यदि कोई मित्र आपको किसी भी प्रकार के नशे या गलत आदत के लिए आग्रह करे, तो बिना संकोच किए साफ मना कर देने में ही आपकी भलाई है.

छात्रों को मिलेगी गुड न्यूज़, मानसिक तनाव से मिलेगी मुक्ति: स्टूडेंट्स (Students) के लिए आज दिन की शुरुआत कोई बेहतरीन और उत्साहजनक खबर लेकर आएगी. इसलिए पढ़ाई या करियर से जुड़ी किसी भी अपॉर्चुनिटी (Opportunity) को बिल्कुल इग्नोर न करें. पिछले कुछ समय से जो मेंटल टेंशन चली आ रही थी, आज उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

रविवार व दशम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थसिद्धि योग और दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्याष्टक' का पाठ करें.

'भविष्य पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद चंदन या चावल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या नेवी ब्लू रंग के वस्त्र का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और मानसिक शांति के साथ निरंतर उन्नति प्राप्त होगी.

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