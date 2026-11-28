Aaj Ka Tula Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, सामाजिक यश और प्रशासनिक क्षेत्र) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और केंद्र में बन रहे पंचमहापुरुष मालव्य योग के प्रभाव से आज आप परोपकार व जनहित के कार्यों में सक्रिय रहेंगे, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपको बड़े यश व मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है. साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए केंद्र भाव में अत्यंत शुभ 'मालव्य राजयोग' भी प्रभावी रहेगा.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, कानूनी राहत और वित्तीय स्थिति (Business Profit & Legal Relief)

मेहनत से संवरेगा भविष्य, कानूनी मसला हल होने से मिलेगी मानसिक शांति: व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और कड़ी मेहनत वाला रहेगा, लेकिन यही परिश्रम आपके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा. कुंडली में शुक्ल योग और दशम भाव में स्वराशि चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेसमैन (Businessmen) का कोई पुराना कानूनी मसला या विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत और मानसिक सुकून मिलेगा.

बिजनेस पार्टनर के सहयोग से सुधरेगी फाइनेंशियल प्रोफाइल: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब कर्म भाव (दशम) का स्वामी स्वराशि में बलवान हो और केंद्र में मालव्य योग बने, तो साझेदारी और व्यापारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. आज बिजनेस पार्टनर (Business Partner) की सूझबूझ और सहयोग से आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी वित्तीय प्रोफाइल (Financial Profile) पहले से अधिक मजबूत होगी.

2. करियर, प्रमोशन योग और कार्यस्थल की रणनीति (Career Growth & Boss Advice)

सहकर्मियों पर रखें भरोसा, कर्तव्यनिष्ठा से खुलेंगे प्रमोशन के द्वार: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज ऑफिस में अपने को-वर्कर्स और जूनियर्स पर थोड़ा विश्वास रखें संभावना है कि वे आपकी उम्मीदों और भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरेंगे. आप अपने सभी आधिकारिक दायित्वों को बेहद जिम्मेदारी और कुशलता के साथ निभाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपके प्रमोशन (Promotion) के प्रबल योग बनेंगे.

नए अवसर और सीनियर का मार्गदर्शन, बॉस से बहस से बचें: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का समय कई नए और लाभकारी अवसर लेकर आएगा तथा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सीनियर का सीधा मार्गदर्शन (Direction) प्राप्त होगा. हालांकि, संवेदनशील मामलों पर बॉस आपको कुछ समझा या टोक सकते हैं; इसे बहस या आलोचना के रूप में लेने के बजाय सकारात्मक सुधार के रूप में स्वीकार करें.

3. पारिवारिक जीवन, मेहमान नवाजी और शिक्षा (Hospitality, Family & Students)

घर में मेहमानों का आगमन, सत्कार के लिए रहें तैयार: पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर आज आपके घर में उत्साह और चहल-पहल का माहौल रहेगा. घर पर अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है, इसलिए अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी (Hospitality) के लिए पहले से तैयार रहें. आपका आत्मीय व्यवहार रिश्तों में नई मिठास घोलेगा.

स्टूडेंट्स को मिलेंगे सकारात्मक परिणाम: विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहजनक और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा. पुष्य नक्षत्र और दशम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

शनिवार व दशम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'स्कंद पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज भगवान शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष 'दशरथ कृत शनि स्तोत्र' अथवा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, नीले या काले वस्त्र अथवा अन्न का दान करें. इससे कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, कानूनी अड़चनें दूर होंगी और यश-कीर्ति में निरंतर वृद्धि होगी.

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