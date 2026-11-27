Aaj Ka Tula Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, जिज्ञासा, उच्च ज्ञान, पैतृक आशीर्वाद व व्यापार विस्तार स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है, जिससे आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण और नई चीजों के प्रति बेहद उत्सुकता व जिज्ञासा रहेगी.

1. बिजनेस, अचानक गुड न्यूज और प्रॉपर्टी शुभ मुहूर्त

मार्केट से मिलेगी अचानक गुड न्यूज, बिजनेस विस्तार को माइंड रखें एक्टिव: बिजनेसमैन को आज मार्केट से सडनली (अचानक) कोई बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, जिससे व्यापार में पॉजिटिव चेंज आएगा. आपको अपने माइंड को पूरी तरह एक्टिव रखना होगा, तभी आप बिजनेस एक्सटेंड (विस्तार) के नए और लाभकारी अवसर खोज सकेंगे.

पुश्तैनी कारोबार में मिलेगा वृद्धों का आशीर्वाद, प्रॉपर्टी पेपर साइन करने का शुभ समय: एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेंगे और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा. यदि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी पेपर पर साइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर और लाभकारी रहेगा.

2. करियर, समय पर डेडलाइन और मीटिंग में सुझाव

डेडलाइन समय पर पूरी कर लेंगे राहत की सांस, ज्ञान व कौशल की होगी तारीफ: ऑफिस में जॉब एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपनी डेडलाइन को समय पर पूरा करके राहत की सांस लेंगे. आपके ज्ञान और कार्य कौशल के लिए कामकाज के मामले में ऑफिस में जमकर तारीफ सुनने को मिल सकती है.

मीटिंग में बॉस को पसंद आएगा आपका सुझाव: एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा, ऑफिस की मीटिंग में आपका दिया गया कोई रचनात्मक सुझाव बॉस को काफी पसंद आ सकता है.

3. प्रेम जीवन, पारिवारिक सुख, छात्र व स्वास्थ्य

लवर संग मूवी या डिनर की बनेगी खूबसूरत प्लानिंग: निजी और प्रेम जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी; लवर (पार्टनर) के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मूवी या डिनर की खूबसूरत प्लानिंग बनेगी. पारिवारिक और दांपत्य जीवन में भी प्रेम व सौहार्द बना रहेगा.

किसी विशेष विषय में पारंगत हासिल करेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन उत्कृष्ट रहेगा—छात्रों को किसी विशेष विषय या कठिन टॉपिक में पारंगत (महारत) हासिल होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम भाव में चंद्रमा व मालव्य योग के शुभ प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग, मालव्य राजयोग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और राशि स्वामी शुक्र की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी व व्यापार के सौदे सफल होंगे और प्रेम व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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