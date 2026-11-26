Aaj Ka Tula Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. धर्म और भाग्य के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आपकी विद्वत्ता, विवेक और दानशीलता में वृद्धि होगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं. विशेष रूप से आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष योगों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से आय के नए स्रोत खुलेंगे, सीनियर अधिकारियों के साथ मतभेद दूर होंगे और विदेश से जुड़े करियर में सफलता मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग, साध्य योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से नवम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Income Growth & Useful Contacts)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक प्रगति लेकर आ रहा है. व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास सफल होंगे और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. किसी प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपके बिजनेस को नई दिशा और ग्रोथ मिलेगी.

व्यावसायिक यात्रा के दौरान आज नए और भविष्य के लिए उपयोगी संपर्क बनेंगे. शुभ फलों में वृद्धि के लिए जरूरतमंदों की मदद करें, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और घर-परिवार के छोटों को स्नेह दें.

करियर और नौकरी (Senior Support & Foreign Job News)

नौकरीपेशा लोगों को आज सिद्ध और साध्य योग का भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे आपके सभी पेंडिंग काम समय पर पूरे हो पाएंगे. कार्यस्थल पर सीनियर अधिकारियों के साथ चल रहे पुराने मतभेद भी आज सुलझ जाएंगे.

करियर को लेकर प्रयासरत युवाओं को किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से बड़ी राहत मिलेगी. वहीं, जो लोग विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Dialogue & Relationship Caution)

पारिवारिक जीवन में आज संवाद बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आपकी पुत्री संतान है, तो उसके साथ बैठकर आत्मीय बातचीत करें—ऐसा करने से आपको गहरा मानसिक सुकून मिलेगा. हालांकि, अन्य रिश्तों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलें और गलतफहमियों से बचें.

खिलाड़ियों और कलाकारों को आज कोई मनचाहा कार्य पूरा न होने के कारण थोड़ी मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, भाग्य भाव के चंद्रमा को प्रबल बनाने और कार्यसिद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष की परिक्रमा करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केसर या पीले फलों का दान करने से भाग्योदय होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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