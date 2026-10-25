Aaj Ka Tula Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, सेवा कार्य व बाधा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आपका शारीरिक बल मजबूत रहेगा और पुरानी बीमारियों से राहत पाकर शरीर रोग-मुक्त महसूस करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

आय और व्यय का संतुलन, लोन की खुशखबरी: मौजूदा ग्रह चाल को देखते हुए आमदनी और खर्चों का अनुपात बराबर बना रहेगा. यदि आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में लोन (ऋण) के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आज उससे संबंधित कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है.

कठिन परिस्थितियों में न रुकें, हौसले से करें सामना: व्यापार में परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको रुकना या हिम्मत हारना नहीं है. पूरी दृढ़ता और हौसले के साथ परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें. फिलहाल किसी बाहरी व्यक्ति का सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन यही दौर आपको आपकी वास्तविक आत्मशक्ति और कार्यक्षमता का अहसास कराएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मेहनत ही बनेगी पहचान, खुद को करें साबित: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को खुद को साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत का सहारा लेना होगा; यही एकमात्र सशक्त विकल्प है जो आपको अधिकारियों और सहकर्मियों की नजरों में सम्मानित बना सकता है.

कार्यस्थल पर षड्यंत्र से अलर्ट: ऑफिस या कार्यक्षेत्र में चल रही आंतरिक राजनीति या गुप्त षड्यंत्र के चलते आपको थोड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है. रविवार के दिन किसी भी बेकार के वाद-विवाद या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

3. लव, फैमिली, खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

दांपत्य जीवन खुशनुमा, पार्टनर संग क्वालिटी टाइम: मैरिड लाइफ बेहद सुखद और सामंजस्यपूर्ण बनी रहेगी. प्रेम जीवन (Love Life) में भी लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर दिल की बातें करने और बेहतरीन वक्त बिताने के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

खिलाड़ी चोट-चपेट से रहें सावधान: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को प्रैक्टिस सेशन के दौरान विशेष संभलकर रहना होगा; असावधानी के कारण चोटिल होने की आशंका बन रही है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 6th चंद्रमा से शरीर बलवान रहेगा और इम्युनिटी अच्छी रहेगी; हालांकि शाम 07:22 बजे तक विष दोष प्रभावी रहने से मांसपेशियों या जोड़ों में हल्का तनाव आ सकता है, इसलिए भारी खिंचाव वाले व्यायाम से बचें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'श्रीसूक्त' अथवा 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की अमृतमयी धवल चांदनी में रखी खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं और परिवारजनों में बांटें. इससे छठे भाव के दोष शांत होंगे, गुप्त शत्रुओं व षड्यंत्रों से रक्षा होगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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