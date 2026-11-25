Aaj Ka Tula Rashifal 25 November 2026: आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे.

अष्टम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके सांसारिक और दैनिक मामलों में कुछ रुकावटें और उलझनें पैदा कर सकती है, जिसके कारण दिनभर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

लेकिन, आज ग्रहों के विशेष संयोग से आपकी राशि में पंचमहापुरुषों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का भी साथ मिलेगा. इन शुभ योगों के प्रभाव से आप सूझबूझ और सतर्कता के साथ कठिन परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (दोपहर 04:51 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात्रि 08:36 बजे तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र)

शुभ योग: मालव्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा वृषभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Property Deal Caution & Supervision)

कारोबारियों को आज अपने व्यापार की हर गतिविधि में अपनी मौजूदगी अनिवार्य रखनी चाहिए. सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी सीधी देखरेख में ही करवाएं, क्योंकि किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका बन रही है.

अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ी कोई डील करने जा रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई और कस्टमर की पूरी डिटेल अच्छी तरह जांच लें, अन्यथा धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं.

आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या लुभावने ऑफर से दूरी बनाकर रखें. इसके साथ ही, यदि बहुत जरूरी न हो तो आज व्यावसायिक यात्राओं को टालना ही आपके हित में रहेगा.

करियर और नौकरी (Workplace Anxiety & Caution)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मन में एक अजीब सा डर, चिंता या तनाव का माहौल महसूस हो सकता है. रोजगार से जुड़ी कुछ तात्कालिक परेशानियां आपके आत्मविश्वास को थोड़ा डगमगा सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

खासतौर पर सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को आज बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. किसी भी तरह के अनुचित या नियम विरुद्ध कार्य में बिल्कुल दिलचस्पी न लें, वरना विभागीय जांच या इंक्वायरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Child Health & Distraction)

पारिवारिक जीवन में आज संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण आप और आपके जीवनसाथी मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, इसलिए उनकी देखभाल पर पूरा ध्यान दें.

वहीं, छात्रों का मन आज पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है. किताबों के बजाय दोस्तों के साथ गपशप और मौज-मस्ती करना आपको ज्यादा आकर्षित करेगा, जिससे समय की बर्बादी हो सकती है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय

आज बुधवार के दिन अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति पाने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा करें. गणपति बप्पा को दूर्वा की 21 गांठें, सिंदूर और मोदक या गुड़-धनिए का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज किसी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाने और किन्नरों को हरी चूड़ियां या वस्त्र दान करने से जीवन के सभी संकट और कार्यस्थल की बाधाएं दूर होती हैं.

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