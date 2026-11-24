Aaj Ka Tula Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे.

आठवें भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके भीतर मानसिक अस्थिरता और गहरी भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर सकती है, इसलिए आज किसी भी निर्णय को लेते समय जल्दबाजी से बचें और मन को शांत रखें.

लेकिन, राहत की बात यह है कि आज आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुषों में से एक 'मालव्य योग' बन रहा है. इसके साथ ही वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शुभ योग भी सक्रिय रहेंगे. कार्तिक पूर्णिमा और इन राजयोगों के प्रभाव से आप आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे और चुनौतियों के बावजूद सही राह खोज लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: मालव्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Caution & Flexibility)

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रोडक्शन से जुड़े कार्यों में अचानक रुकावट आने के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन लाना होगा, साथ ही मार्केटिंग से जुड़े फैसले बेहद सावधानी से लेने होंगे.

आर्थिक लेन-देन में आज आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उम्मीद के मुताबिक मुनाफा हाथ न लगने से मन थोड़ा निराश रह सकता है. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आय के नए स्रोत तलाशें और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दें.

करियर और नौकरी (Focus & Anger Management)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त दबाव महसूस हो सकता है. सीनियर्स द्वारा आपको नए या कठिन काम सौंपे जा सकते हैं, जिसके कारण आपका मन काम से थोड़ा भटक सकता है. सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य पर एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

ऑफिस में काम पूरा करने के लिए सहकर्मियों को भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी. मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम को जरूर शामिल करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Emotional Balance & Caution)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी और क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा छोटी सी बात घर में बड़े झगड़े का रूप ले सकती है. यदि वैवाहिक जीवन में पहले से कोई तनाव चल रहा है, तो उसे बढ़ाने वाली बातों पर आत्ममंथन करें, वरना आपके व्यवहार से स्थिति और बिगड़ सकती है.

विद्यार्थियों को आज विशेष सतर्कता बरतने की सलाह है अपने हाथों से बनाए हुए महत्वपूर्ण नोट्स को संभालकर रखें, क्योंकि उनके गुम होने की आशंका बन रही है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 2

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले फूल, तुलसी दल और खीर का भोग लगाएं तथा चंद्रमा को कच्चे दूध में जल मिलाकर अर्घ्य दें.

शाम के समय किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर के मुख्य द्वार व तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. आज के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या वस्त्रों का दान करने से अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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