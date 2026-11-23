Aaj Ka Tula Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. साझेदारी और दांपत्य जीवन के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपके कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी, जिससे आप नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान योग के साथ ही आपकी राशि के लिए विशेष रूप से मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन दुर्लभ राजयोगों के प्रभाव से आपको नया जॉब ऑफर मिल सकता है, व्यापार में नई जिम्मेदारियां हासिल होंगी और परिवार में चल रहा पुराना तनाव समाप्त होकर शांति लौटेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, वरियान योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Responsibilities & Smart Investment)

कारोबारियों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियों और प्रगति का संकेत दे रहा है. सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपको बिजनेस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई भूमिका मिल सकती है. आज आपके भाग्य का सितारा बुलंद है, जिसके कारण कम प्रयास में ही व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण और रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

व्यावसायिक गतिविधियों में पूंजी निवेश करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, जो भविष्य में अच्छा आर्थिक लाभ दिलाएगा. वहीं, जो जातक पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें समय की मांग को समझते हुए अपने कामकाज के तरीकों को आधुनिक बनाने और अपडेट करने की ठोस योजना बनानी चाहिए.

करियर और नौकरी (New Job Offer & Senior Support)

नौकरीपेशा लोगों के लिए वरियान और मालव्य योग का संयोग करियर में बड़ी सफलता लेकर आया है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको किसी प्रतिष्ठित जगह से बेहतरीन जॉब ऑफर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि आज किए गए प्रयासों का मीठा फल अवश्य मिलेगा.

दफ्तर में कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने का आपका अभ्यास आज आपके बेहद काम आएगा, साथ ही सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलने से आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यावसायिक व्यस्तता के बीच आज धार्मिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, इससे आपको गहरी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Family & Dream Travel)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार लंबे समय से चले आ रहे तनाव से बाहर निकलकर सुख-शांति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा. यदि आप किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पर घूमने का प्लान बना रहे थे, तो आज वह यात्रा पूरी होने के प्रबल योग हैं.

इसके अतिरिक्त, खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों और कला क्षेत्र के कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलतादायक और उपलब्धियों से भरा साबित होगा.

लकी कलर: पीला (येलो)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें. श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं तथा भगवान शिव का शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम के समय घर के मंदिर और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या वस्त्र का दान करने से करियर की बाधाएं दूर होती हैं और व्यापार में निरंतर उन्नति होती है.

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