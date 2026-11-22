Aaj Ka Tula Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का बेहद पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. सप्तम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास लेकर आएगी, जिससे आपको जीवनसाथी का भरपूर सुख व सहयोग मिलेगा.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके करियर व व्यापार में नई गति आएगी, लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Expansion & Strategic Planning)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफा कमाने और भविष्य की नई योजनाएं बनाने के लिए बेहद अनुकूल है. आप कारोबार में अच्छा आर्थिक लाभ अर्जित करने के साथ-साथ व्यापार की कार्यशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं. अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें; पहले एक अनुभवी और कुशल टीम तैयार करें और बाजार की मौजूदा स्थितियों की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही अगला कदम बढ़ाएं.

वहीं, जो लोग पुश्तैनी (एंसेस्ट्रल) कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज परिवार के सदस्यों से संवाद करते समय विशेष संयम और समझदारी दिखानी होगी. किसी भी पारिवारिक या व्यावसायिक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Task Completion & Image Building)

नौकरीपेशा लोगों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि प्रदोष व्रत का यह संयोग बेहद सुखद और फलदायी रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपके महत्वपूर्ण और लंबित प्रोजेक्ट्स समय पर सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे मन में संतोष, प्रसन्नता और नया आत्मविश्वास पैदा होगा.

ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के सही मार्गदर्शन से आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेंगे. इसके साथ ही, जूनियर्स और सहकर्मियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. आज आप कार्यक्षेत्र में अपनी प्रोफेशनल छवि को और अधिक निखारने तथा मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास करते नजर आएंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Bliss & Focused Preparation)

सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और आपसी समझ बनी रहेगी. रविवार का दिन होने के कारण घर-परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं; अपनों के साथ बैठकर बातचीत करना और कुछ इनडोर गेम्स खेलना रिश्तों में नई ताजगी और अपनापन भर देगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज करंट अफेयर्स पर खास पकड़ बनाने की जरूरत है. आगामी परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए जो भी विषय पढ़ें, उसे पूरी एकाग्रता और गहराई के साथ तैयार करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के महासंयोग पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का विधिपूर्वक अभिषेक करें. शिवलिंग पर जल, अक्षत, सफेद चंदन और बेलपत्र अर्पित कर शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे के पात्र का दान करें. रवि प्रदोष व्रत के इस अचूक उपाय से उत्तम आरोग्य, मान-सम्मान और करियर में अपार सफलता की प्राप्ति होती है.

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