Aaj Ka Tula Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें यानी संतान, बुद्धि और रचनात्मकता के भाव में संचार करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके जीवन में सांसारिक सुख-सुविधाओं और खुशियों को बढ़ाने वाली साबित होगी.

हालांकि, ग्रहों की चाल के अनुसार मध्य रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, जिसके कारण आपको मन में अनावश्यक विचारों को हावी नहीं होने देना है.

दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपके पक्ष में मजबूती से खड़े हैं. आज आपकी मानसिक ऊर्जा और सोचने-समझने की क्षमता चरम पर रहेगी, जिसका सही उपयोग करके आप आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Stock & Financial Recovery)

फेस्टिव सीजन के बाद अब आने वाले न्यू ईयर (नए साल) को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है. आज अपने बिजनेस में नया स्टॉक और नई वैरायटी शामिल करने पर फोकस करें, क्योंकि ग्राहकों को कुछ नया और आकर्षक दिखेगा तभी वे आपकी दुकान या संस्थान की ओर खिंचे चले आएंगे.

व्याघात और हर्षण योग के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है. यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो आज उसे वापस पाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करें, आपको इसमें काफी हद तक सफलता मिलने के योग हैं.

करियर और नौकरी (Positive Mindset & Workplace Harmony)

नौकरीपेशा लोगों का दिमाग आज कार्यस्थल पर बहुत तेजी से काम करेगा. बस इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी इस बौद्धिक ऊर्जा का इस्तेमाल केवल सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में ही करें. यदि आप अपने ट्रांसफर को लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उससे जुड़ी गतिविधियां फिलहाल रुक सकती हैं और तारीख आगे बढ़ने की संभावना है.

ऑफिस में किसी सहकर्मी या दोस्त के साथ किसी छोटी सी गलतफहमी को लेकर हल्का तनाव पैदा हो सकता है. अच्छी बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ से उस गलतफहमी को बड़ा रूप लेने से पहले ही सुलझाने में कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Spiritual Plans & Academic Relief)

परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बन सकती है, जिससे घर का माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा. इसके अलावा, आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन) के लिए आज का दिन राहत भरा है, क्योंकि उन्हें अपनी पिछली मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

ग्रहण दोष और विष दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने तथा भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करने से आपके रुके हुए आर्थिक कार्य सुगम होंगे.

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