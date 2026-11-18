Aaj Ka Tula Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से पांचवें यानी विद्या, बुद्धि और संतान भाव में स्थित रहेंगे. पांचवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आप यश और मान-सम्मान की प्राप्ति के प्रति काफी उत्साहित रहेंगे.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. हालांकि, पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर पूरी गंभीरता बरतें और किसी भी तरह के अनावश्यक विवादों से खुद को दूर रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (पांचवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Focus on Business & Strong Willpower)

व्यापारियों को आज फालतू के झमेलों और राजनीतिक विवादों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. अपना सारा ध्यान केवल अपने कारोबार को बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने की नई रणनीतियों पर केंद्रित करें.

आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति और सूझबूझ के दम पर आज व्यावसायिक योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी. आप अपने सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को बेहद शानदार तरीके से पूरा करने में कामयाब होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और नौकरी (Promotion Prospects & Work Precision)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम और लगन का मीठा फल मिलने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और पदोन्नति (प्रमोशन) से जुड़े प्रयासों में जबरदस्त गति देखने को मिलेगी.

हालांकि, ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर आज अत्यधिक गंभीर और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Romantic Harmony & Good Health)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आनंददायी समय बीतेगा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी संबंध मधुर बने रहेंगे.

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को उनकी निरंतर मेहनत का सकारात्मक परिणाम जल्द ही मिलने के प्रबल योग हैं.

लकी कलर: येलो

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन कर उसके नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, हरी मूंग या मिश्री का दान करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से बुद्धि में एकाग्रता आएगी और सभी कार्यों में शुभ फल प्राप्त होंगे.

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