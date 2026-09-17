Aaj Ka Tula Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, पैतृक संपत्ति व संचित पूंजी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज लंबे समय से अटके या विवादित चल रहे पैतृक संपत्ति के मामले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझने के प्रबल योग बनेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित शुरुआत के बाद शानदार लाभ, सरकारी सहयोग और वित्तीय सतर्कता बरतने का रहेगा. दिन का पहला भाग सामान्य रहेगा, लेकिन दोपहर बाद कारोबार में उल्लेखनीय बेहतरी और उछाल आएगा; विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र या टेंडर्स से जुड़े कामों में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कारोबारी व्यापार बढ़ाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे, किंतु अत्यधिक व्यस्तता के बीच अपनी सेहत की अनदेखी न करें. वित्तीय मोर्चे पर आज कर्ज लेने और देने (Borrowing & Lending) के लिहाज से दिन कतई सही नहीं है; आज दिया गया या लिया गया कर्ज बहुत देर से चुकता होगा और धन फंस सकता है, अतः उधारी से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लगन से कार्य करने, प्रमोशन और मार्केटिंग में शानदार रिस्पॉन्स पाने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने मनपसंद काम में पूरी ऊर्जा और एकाग्रता से जुटने की आदत बनाएं; आपकी यही सच्ची लगन और समर्पण आपको करियर की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से मार्केटिंग और प्रमोशन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा किए गए प्रयास संस्थान को जबर्दस्त और शानदार रिस्पॉन्स दिलाएंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. हालांकि, मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन को अत्यधिक भागदौड़ और लगातार यात्रा के कारण स्वास्थ्य संबंधी गिरावट झेलनी पड़ सकती है, इसलिए थकान से बचाव रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण पारिवारिक सौहार्द और स्नेह बढ़ाने वाला रहेगा. आज आप परिवार के सभी सदस्यों के निस्वार्थ प्रेम और सहयोग का भरपूर आनंद लेंगे. घर में चारों तरफ प्रेम, अपनापन और सकारात्मकता फैलाने के लिए इस सुखद समय का पूरा सदुपयोग करें. किसी भी प्रकार की पुरानी संवेदनशील या विवादित चर्चाओं में बेवजह उलझने से बचें, ताकि घर की शांति और आपसी मिठास बरकरार रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक और सफलता के संकेत देने वाला रहेगा. पढ़ाई में आपका आत्मविश्वास (Self-Confidence) काफी बढ़ेगा, जटिल विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मनचाही सफलता के स्पष्ट योग बनते दिख रहे हैं.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक संतुष्टि रहेगी, लेकिन काम के जुनून में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. फेस्टिवल सीजन की भागदौड़ और मार्केटिंग की लंबी यात्राओं के चलते शारीरिक थकावट, बदन दर्द या मौसमी फ्लू की शिकायत हो सकती है. गुरुवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और शरीर को पर्याप्त विश्राम दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व गुड़ अर्पित करें. पैतृक संपत्ति के निर्विघ्न समाधान और द्वितीय चंद्रमा के शुभ फल के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे मालव्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से दोपहर बाद व्यापार चमकेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, कर्ज की समस्याएं टलेंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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