Aaj Ka Tula Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि में रहने के बाद आपकी राशि से पांचवें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. चौथे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन बाहर घूमने-फिरने के बजाय घर पर सुकून से समय बिताने का करेगा.

लेकिन, वाशि, सुनफा और वृद्धि जैसे शुभ योगों का साथ तो मिलेगा, लेकिन दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा. ऐसे में दिन के दूसरे हिस्से में आपको अपने कामकाज और बातचीत में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (चौथे भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Quality Control & Communication)

विदेशी उत्पादों या आयात-निर्यात से जुड़ा कारोबार कर रहे व्यापारियों को आज अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए. मुनाफे के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता करना आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है.

दोपहर 03:30 बजे के बाद ग्रहण दोष लगने के कारण व्यापारियों को कामकाज में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. मार्केट में किसी भी क्लाइंट या पार्टी के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न आने दें, क्योंकि संवाद टूटने से बेवजह के विवाद खड़े हो सकते हैं.

करियर और नौकरी (Tech Skills & Boss Coordination)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारना होगा और काम में आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा.

ऑफिस में अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को नजरअंदाज करने की भूल न करें, वरना उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को बाजार की हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी कभी भी आपके काम आ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Home Decor & Stress-Free Study)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन घर-परिवार को संवारने का है. घर की साफ-सफाई के साथ-साथ इंटीरियर या सजावट पर ध्यान दें, क्योंकि इसके लिए ग्रहों की स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है.

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई से जुड़ी कुछ उलझनें चिंता का कारण बन सकती हैं. परीक्षाएं नजदीक होने के कारण घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन तनाव लेने के बजाय शांत मन से अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार विशेष अचूक उपाय

दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. बजरंगबली को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं तथा किसी मंदिर में लाल या पीले रंग के फल दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करने से मन शांत रहेगा और कामकाज की बाधाएं दूर होंगी.

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