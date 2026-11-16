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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: बढ़ते खर्चों से बढ़ सकता है तनाव, वर्कप्लेस पर रखें संयम

Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: बढ़ते खर्चों से बढ़ सकता है तनाव, वर्कप्लेस पर रखें संयम

Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 4th चंद्रमा, बिजनेस में नए नियम, बढ़ते खर्च, लव लाइफ, पंचांग व सोमवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता, घर-परिवार और मानसिक शांति के स्थान में मकर राशि में विराजमान रहेंगे.

चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप मानसिक रूप से थोड़ा असुरक्षित या बेचैन महसूस कर सकते हैं. दिन की शुरुआत कुछ पारिवारिक और व्यावसायिक चुनौतियों के साथ हो सकती है, लेकिन शांत दिमाग और सही प्लानिंग से आप हर स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (चौथे भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Planning & Rules)
कारोबारियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. सरकार के नए नियमों या नीतियों को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है. आज आमदनी की तुलना में खर्चों का पलड़ा भारी रहने के संकेत हैं, इसलिए किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को बिना ठोस योजना के आगे न बढ़ाएं. सेहत को दुरुस्त रखने के लिए अनावश्यक तनाव से दूर रहें और काम के बीच खुद को थोड़ा रिलैक्स रखें.

करियर और नौकरी (Workplace Harmony & Focus)
नौकरीपेशा लोगों का ध्यान आज घरेलू उलझनों के कारण ऑफिस के काम से भटक सकता है. कार्यस्थल पर अपने जूनियर्स और सहकर्मियों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाने से बचें और उन्हें पूरा सम्मान दें, तभी टीम वर्क सफल होगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कार्यक्षमता और सेहत सुधारने के लिए दिनचर्या में मेडिटेशन को जरूर शामिल करना चाहिए.

लव, फैमिली, छात्र व लाइफस्टाइल (Budget Control & Relationships)
परिवार में गैर-जरूरी घरेलू सामान या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से आपका बजट बिगड़ सकता है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संवाद में मधुरता बनाए रखें. सामाजिक स्तर पर बेवजह की भागदौड़ बनी रहेगी.

दोस्तों के बीच अपनी छवि बेहतर बनाए रखने के लिए समय और ट्रेंड के अनुसार अपने पहनावे को अपडेट रखें. वहीं, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सफलता पाने के लिए इधर-उधर ध्यान भटकाने के बजाय सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

सोमवार विशेष अचूक उपाय
चौथे भाव के चंद्रमा को मजबूत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें. इससे घर में सुख-शांति आएगी और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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