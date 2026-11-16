Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: बढ़ते खर्चों से बढ़ सकता है तनाव, वर्कप्लेस पर रखें संयम

Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता, घर-परिवार और मानसिक शांति के स्थान में मकर राशि में विराजमान रहेंगे.

चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप मानसिक रूप से थोड़ा असुरक्षित या बेचैन महसूस कर सकते हैं. दिन की शुरुआत कुछ पारिवारिक और व्यावसायिक चुनौतियों के साथ हो सकती है, लेकिन शांत दिमाग और सही प्लानिंग से आप हर स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (चौथे भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Planning & Rules)

कारोबारियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. सरकार के नए नियमों या नीतियों को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है. आज आमदनी की तुलना में खर्चों का पलड़ा भारी रहने के संकेत हैं, इसलिए किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को बिना ठोस योजना के आगे न बढ़ाएं. सेहत को दुरुस्त रखने के लिए अनावश्यक तनाव से दूर रहें और काम के बीच खुद को थोड़ा रिलैक्स रखें.

करियर और नौकरी (Workplace Harmony & Focus)

नौकरीपेशा लोगों का ध्यान आज घरेलू उलझनों के कारण ऑफिस के काम से भटक सकता है. कार्यस्थल पर अपने जूनियर्स और सहकर्मियों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाने से बचें और उन्हें पूरा सम्मान दें, तभी टीम वर्क सफल होगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कार्यक्षमता और सेहत सुधारने के लिए दिनचर्या में मेडिटेशन को जरूर शामिल करना चाहिए.

लव, फैमिली, छात्र व लाइफस्टाइल (Budget Control & Relationships)

परिवार में गैर-जरूरी घरेलू सामान या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से आपका बजट बिगड़ सकता है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संवाद में मधुरता बनाए रखें. सामाजिक स्तर पर बेवजह की भागदौड़ बनी रहेगी.

दोस्तों के बीच अपनी छवि बेहतर बनाए रखने के लिए समय और ट्रेंड के अनुसार अपने पहनावे को अपडेट रखें. वहीं, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सफलता पाने के लिए इधर-उधर ध्यान भटकाने के बजाय सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

सोमवार विशेष अचूक उपाय

चौथे भाव के चंद्रमा को मजबूत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें. इससे घर में सुख-शांति आएगी और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

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