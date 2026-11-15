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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 15 November 2026: घर-परिवार में बढ़ेगी खुशियां, प्रॉपर्टी खरीदने का बन सकता है योग

Aaj Ka Tula Rashifal 15 November 2026: घर-परिवार में बढ़ेगी खुशियां, प्रॉपर्टी खरीदने का बन सकता है योग

Aaj Ka Tula Rashifal 15 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 4th चंद्रमा, प्रॉपर्टी व वाहन सुख के योग, बिजनेस विस्तार, लव लाइफ व रविवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता, घर, वाहन और भूमि-भवन स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे. 

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. संडे के दिन घर का माहौल बेहद शांत और सकारात्मक बना रहेगा, जिससे आप अपने रुके हुए घरेलू और व्यावसायिक निर्णयों को आसानी से अंतिम रूप दे पाएंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Property Deals & Business Stability)
रविवार के दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है. यदि आप लंबे समय से नया ऑफिस, दुकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आज परिजनों की सलाह से उस पर मुहर लग सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे आर्थिक पक्ष और मजबूत होगा.

करियर और नौकरी (Weekend Planning & Senior Support)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और आगामी सप्ताह की रणनीति तैयार करने का है. वर्क फ्रॉम होम या शिफ्ट में काम करने वालों को सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी क्रिएटिव सोच से आप कठिन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा आसानी से तैयार कर लेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Bonding & Health Care)
माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर होंगी. विद्यार्थियों को आज सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने नोट्स दोहराने चाहिए. मौसम में बदलाव के कारण गले या कफ की हल्की शिकायत हो सकती है, ठंडी चीजों से परहेज करें.

लकी कलर: क्रीम (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 2

रविवार विशेष अचूक उपाय
आज रविवार और चतुर्थ भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने के लिए प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़ व गेहूं का दान करें. इससे पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी और करियर में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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