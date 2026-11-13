Aaj Ka Tula Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, संवाद कौशल, अभिव्यक्ति, लघु यात्राएं, भाई-बहन व नेटवर्किंग स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपके संचार कौशल (Communication Skills) और अभिव्यक्ति में गजब की स्पष्टता और प्रभावशीलता रहेगी; आपकी बातों से लोग आसानी से सहमत होंगे।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, बैंक लोन और उधार सतर्कता (Business, Bank Loan & Lending Alert)

धृति योग से बिजनेस में लाभ, बैंक लोन के प्रयास होंगे सफल: धृति योग बनने से इस समय व्यापार में परिस्थितियां आपके बेहद अनुकूल रहेंगी; सही समय पर लिया गया एक सटीक निर्णय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। पारिवारिक या पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े काम निर्विघ्न पूरे होंगे। यदि आप कारोबार विस्तार के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण (Bank Loan) की तलाश में हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें क्योंकि भाग्य पूरी तरह आपके साथ है और कुछ नए वित्तीय लाभ भी अर्जित करेंगे।

आज किसी को उधार न दें: आर्थिक मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतें—आज के दिन किसी भी व्यक्ति या परिचित को कर्ज या उधार धन बिल्कुल न दें, वरना पैसा फंसने से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

2. करियर, नौकरी और आय में वृद्धि (Career, Income Hike & Targets)

सहकर्मियों की गतिविधियों पर रखें नजर, पूरे होंगे ड्यू टारगेट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। ऑफिस में अपने सहकर्मियों (Co-workers) की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और पूरी सतर्कता के साथ अपने लक्ष्य पर जुटे रहें। अपने पेंडिंग या ड्यू चल रहे टारगेट्स को पूरा करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय चल रहा है; आज आपका रुका हुआ टारगेट आसानी से कंप्लीट हो सकता है।

फेस्टिव सीजन के बाद इनकम में बढ़ोतरी की खुशी: त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद आपकी आमदनी (Income) या इंसेंटिव में अच्छी बढ़ोतरी होने से आपका मन बेहद प्रसन्न और हर्षित रहेगा।

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family Dinner, Guests & Success)

परिवार संग डिनर और मेहमानों का अचानक आगमन: पारिवारिक और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर जा सकते हैं। साथ ही, घर पर अचानक किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के आगमन से खुशियों का माहौल बन जाएगा।

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को कामयाबी: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर कामयाबी के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास उत्तम बना रहेगा। बदलते मौसम के बीच गले या कंधों की हल्की थकान से बचने के लिए गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें।

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें। मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा सफेद मिठाई का दान करें। इससे बैंक ऋण और व्यापारिक प्रयासों में सफलता मिलेगी, इनकम में निरंतर वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

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