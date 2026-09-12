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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 12 September 2026: 12वें चंद्रमा से फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, मालव्य योग से बढ़ेगा बिजनेस

Tula Rashifal 12 September 2026: 12वें चंद्रमा से फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, मालव्य योग से बढ़ेगा बिजनेस

Tula Rashifal 12 September 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर नियंत्रण की प्लानिंग, मालव्य योग से बिजनेस यात्रा में लाभ, वीकेंड पर बॉस से बचें! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:36 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, अनपेक्षित खर्चे, सुदूर यात्रा, विदेश संपर्क व आलस्य निवारण स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने बढ़ते हुए अनियंत्रित खर्चों को कम करने और बजट को संतुलित करने की ठोस प्लानिंग करनी चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आलस्य त्यागने, व्यावसायिक यात्रा को प्राथमिकता देने और लचीला रुख अपनाने का रहेगा. बिजनेस में प्रगति और बढ़त की पूरी उम्मीदें कायम रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा और आलस्य रूपी नकारात्मकता को तुरंत पीछे धकेलना होगा. देश, काल और वर्तमान बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए नए कारोबारियों (New Businessmen) का किसी बात पर अड़ियल रवैया या जिद करना उन्हीं पर भारी पड़ सकता है; बेमतलब की बातों को लेकर बेवजह जिद न करें अन्यथा व्यापार में बड़ा नुकसान (Loss) झेलना पड़ सकता है. यदि व्यापार से संबंधित कोई यात्रा (Business Travelling) प्रस्तावित है, तो उसे लेकर किसी भी प्रकार की टालमटोल करना ठीक नहीं रहेगा; यह व्यावसायिक यात्रा आपके आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ और बेहतरीन बनाने का काम करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने, फोकस बनाए रखने और सुस्ती से दूर रहने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने साथी को-वर्कर्स और जूनियर्स के साथ मिलकर खुद भी अपने सौंपे गए कार्यों को लेकर पूरी तरह फोकस्ड रहना चाहिए. इस वीकेंड पर ऑफिस में अपना काम बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से निपटाएं; किसी भी छोटी लापरवाही या गलती पर बॉस आपकी क्लास ले सकते हैं या नाराजगी जता सकते हैं. कार्यरत जातकों को अपने भीतर के आलस्य को जड़ से दूर करना होगा; करियर में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कड़ी मेहनत और अनुशासन ही काम आएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और घरेलू जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण शांति बनाए रखने और मौन साधने की सलाह दे रहा है. घर में किसी भी प्रकार की अप्रिय या कटु चर्चा में शामिल होने से खुद को बचाएं; परिजनों या रिश्तेदारों में से कोई व्यक्ति आपत्तिजनक बातें कह सकता है जिससे माहौल गरमा सकता है. ऐसी स्थिति में किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें और शांत रहकर घर की सुख-शांति बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी से जूझने का रह सकता है. खेल अकादमी (Sports Academy) या ग्राउंड पर आज आपका मन अभ्यास और प्रैक्टिस में नहीं लगेगा. मानसिक भटकाव को दूर करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और नियमित अभ्यास से जी न चुराएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक सुस्ती, आलस्य, अनिद्रा और आंखों में भारीपन की शिकायत हो सकती है. वीकेंड पर काम के दबाव से मानसिक तनाव न बढ़ाएं. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें. द्वादश भाव के अनियंत्रित खर्चों को रोकने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने, चावल या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, मालव्य व शुभ योग से बिजनेस में बढ़त मिलेगी, व्यावसायिक यात्रा सफल होगी और वीकेंड पर ऑफिस में स्थिति अनुकूल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:36 AM (IST)
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