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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 12 November 2026: 3rd चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा साहस, स्टार्टअप में मिलेगा निवेश

Aaj Ka Tula Rashifal 12 November 2026: 3rd चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा साहस, स्टार्टअप में मिलेगा निवेश

Aaj Ka Tula Rashifal 12 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, सुकर्मा योग, स्टार्टअप में निवेश, जीवनसाथी संग नया काम, करियर व गुरुवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संचार कौशल, छोटी यात्राएं व प्रयास स्थान) में संचरण करेंगे.

तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर के प्रभाव से आज आप स्वयं को बेहद सहज, भावुक और साहसी महसूस करेंगे. आपके भीतर जोखिम उठाने और नए विचारों पर काम करने की ऊर्जा रहेगी, जिससे कठिन दिखने वाले कार्य भी आपके पराक्रम से आसानी से पूरे हो जाएंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)
दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Startup Funding & Investment Caution)
सुकर्मा योग से स्टार्टअप और नए आउटलेट को मिलेगी रफ्तार: ग्रहों से बनने वाले सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से नया स्टार्टअप शुरू करने या नई आउटलेट यूनिट खोलने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आपके बिजनेस आइडिया में दम दिखेगा, जिससे इन्वेस्टर आपके प्रोजेक्ट पर भरोसा जताएंगे और फंडिंग के रास्ते खुलेंगे.

निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी: अगर आप किसी नए सेक्टर या प्रोजेक्ट में पूंजी लगाने (Investment) की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. किसी अनुभवी जानकार या वित्तीय सलाहकार से विचार-विमर्श करने के बाद ही पैसा लगाएं.

विरोधियों की चालों से रहें सतर्क: बाजार में आपकी बढ़ती सक्रियता देखकर प्रतिद्वंद्वी सक्रिय हो सकते हैं. व्यापारिक गोपनीयता बनाए रखें और अपने विरोधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें ताकि कोई नुकसान न हो सके.

करियर और नौकरी (Job Switch Thoughts & Humility at Work)
अच्छे नतीजों के बावजूद जॉब बदलने का विचार: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. हालांकि, बेहतर अवसरों की तलाश या मन की चंचलता के कारण आपके दिमाग में दूसरी नौकरी जॉइन करने का विचार भी आ सकता है.

दोपहर तक निपट जाएंगे उलझे हुए काम: आज आपके दिन की शुरुआत कुछ जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ हो सकती है, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप दोपहर होते-होते इन पेंडिंग कामों को निपटाकर काफी हद तक तनावमुक्त हो जाएंगे.

ज्ञान की होगी सराहना, अहंकार से बचें: ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता, अनुभव और ज्ञान की वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों द्वारा खूब प्रशंसा की जाएगी. इस सफलता के बीच अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें और भूलकर भी अहंकार या घमंड को खुद पर हावी न होने दें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Parental Support, Partner Venture & Student Focus)
माता-पिता के सहयोग से सुलझेगी बड़ी उलझन: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको बड़ों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा. माता-पिता के मार्गदर्शन और सहयोग से आपकी कोई पुरानी व जटिल समस्या हल होगी, जिससे आपको मानसिक शांति के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा.

जीवनसाथी के साथ नए काम की रूपरेखा: मैरिड लाइफ में आपसी तालमेल शानदार रहेगा. आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय या साइड प्रोजेक्ट शुरू करने पर गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का जरिया बनेगा.

छात्रों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन: विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया और भटकाव से दूर रहें. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है, बस भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार विशेष अचूक उपाय
आज गुरुवार और तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा कार्यों में सफलता पाने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करते हुए 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी मंदिर में चने की दाल, गुड़ और पीले फलों का दान करें तथा घर से निकलने से पहले माथे पर केसर का तिलक लगाएं. इस उपाय से व्यापारिक निवेश में लाभ होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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