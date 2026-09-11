Aaj Ka Tula Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से साध्य योग का शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, मुनाफा, आय, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन व व्यावसायिक नेटवर्किंग स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने व्यापार और करियर में प्रॉफिट (मुनाफा) को बढ़ाने के लिए ठोस व आक्रामक प्रयास करने चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने और कानूनी विवादों से राहत पाने का रहेगा. साध्य योग के बनने से बिजनेस के नजरिए से समय पूरी तरह आपके अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपकी व्यावसायिक रणनीतियां सटीक बैठेंगी. नए कारोबारी (New Businessmen) आज असीम उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होकर अपने कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे रहेंगे. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े किसी पुराने विवाद के चलते कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर थे, तो आज उसमें आपको बहुत बड़ी कानूनी राहत मिलने वाली है; फैसला आपके पक्ष में आने के आसार बनेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई नौकरी के द्वार खोलने, चिंताओं से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में तरक्की की नई इबारत लिखने का रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस मामले में आज आपको मनचाही सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है; अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दें. एंप्लॉयड पर्सन को अभी तक अपने कामकाज या प्रोजेक्ट्स को लेकर जो भी मानसिक चिंता सता रही थी, वह आज पूरी तरह दूर होगी और दिन बेहद सुकून व सामान्य रूप से गुजरेगा. इसके साथ ही, वर्कस्पेस पर प्रबंधन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ा कार्यभार (Key Responsibility) सौंपा जा सकता है, जिससे दिनभर अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी; यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पदोन्नति और तरक्की (Promotion) का मार्ग प्रशस्त करेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण सुखद और भावनात्मक आत्मीयता से परिपूर्ण रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ, विश्वास और उचित संबंध बने रहेंगे. आज आपका मन प्रबलता से प्रेम, रोमांस और आकर्षण जैसे विचारों की तरफ झुका रहेगा; अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताने की योजना बनेगी जिससे वैवाहिक जीवन में नई मिठास घुलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

उच्च शिक्षा (Higher Education) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और राहत भरा रहने वाला है. पिछले काफी समय से पढ़ाई या शोध कार्य में जो भी अनचाही अड़चनें और व्यवधान आ रहे थे, अब उनसे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे अध्ययन की गति तेज होगी.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और दफ्तर के भारी कार्यभार के कारण शाम के समय हल्की थकान या पैरों में खिंचाव हो सकता है. शुक्रवार के दिन संतुलित व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और काम के बीच थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, चावल, चीनी या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण लाभ मिलेगा, साध्य योग से प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, नई नौकरी के अवसर खुलेंगे और पैतृक विवादों से राहत मिलेगी.

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