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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 11 September 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट बढ़ाने पर जोर, साध्य योग से बिजनेस अनुकूल, कोर्ट-कचहरी से राहत व नई जॉब के योग

Tula Rashifal 11 September 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट बढ़ाने पर जोर, साध्य योग से बिजनेस अनुकूल, कोर्ट-कचहरी से राहत व नई जॉब के योग

Tula Rashifal 11 September 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट बढ़ाने पर जोर, साध्य योग से बिजनेस अनुकूल, कोर्ट से राहत व नई जॉब के योग! पढ़ें 11 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 11 September 2026:  11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से साध्य योग का शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, मुनाफा, आय, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन व व्यावसायिक नेटवर्किंग स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने व्यापार और करियर में प्रॉफिट (मुनाफा) को बढ़ाने के लिए ठोस व आक्रामक प्रयास करने चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने और कानूनी विवादों से राहत पाने का रहेगा. साध्य योग के बनने से बिजनेस के नजरिए से समय पूरी तरह आपके अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपकी व्यावसायिक रणनीतियां सटीक बैठेंगी. नए कारोबारी (New Businessmen) आज असीम उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होकर अपने कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे रहेंगे. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े किसी पुराने विवाद के चलते कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर थे, तो आज उसमें आपको बहुत बड़ी कानूनी राहत मिलने वाली है; फैसला आपके पक्ष में आने के आसार बनेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई नौकरी के द्वार खोलने, चिंताओं से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में तरक्की की नई इबारत लिखने का रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस मामले में आज आपको मनचाही सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है; अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दें. एंप्लॉयड पर्सन को अभी तक अपने कामकाज या प्रोजेक्ट्स को लेकर जो भी मानसिक चिंता सता रही थी, वह आज पूरी तरह दूर होगी और दिन बेहद सुकून व सामान्य रूप से गुजरेगा. इसके साथ ही, वर्कस्पेस पर प्रबंधन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ा कार्यभार (Key Responsibility) सौंपा जा सकता है, जिससे दिनभर अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी; यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पदोन्नति और तरक्की (Promotion) का मार्ग प्रशस्त करेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण सुखद और भावनात्मक आत्मीयता से परिपूर्ण रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ, विश्वास और उचित संबंध बने रहेंगे. आज आपका मन प्रबलता से प्रेम, रोमांस और आकर्षण जैसे विचारों की तरफ झुका रहेगा; अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताने की योजना बनेगी जिससे वैवाहिक जीवन में नई मिठास घुलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

उच्च शिक्षा (Higher Education) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और राहत भरा रहने वाला है. पिछले काफी समय से पढ़ाई या शोध कार्य में जो भी अनचाही अड़चनें और व्यवधान आ रहे थे, अब उनसे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे अध्ययन की गति तेज होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और दफ्तर के भारी कार्यभार के कारण शाम के समय हल्की थकान या पैरों में खिंचाव हो सकता है. शुक्रवार के दिन संतुलित व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और काम के बीच थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

शुभ रंग: क्रीम 

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, चावल, चीनी या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण लाभ मिलेगा, साध्य योग से प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, नई नौकरी के अवसर खुलेंगे और पैतृक विवादों से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:08 AM (IST)
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