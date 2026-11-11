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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 11 November 2026: दूसरे चंद्रमा व सर्वामृत योग से धन लाभ, बिजनेस में नई तकनीक व ऑफिशियल टूर के योग

Aaj Ka Tula Rashifal 11 November 2026: दूसरे चंद्रमा व सर्वामृत योग से धन लाभ, बिजनेस में नई तकनीक व ऑफिशियल टूर के योग

Aaj Ka Tula Rashifal 11 November 2026: तुला राशि का दैनिक राशिफल! 2nd चंद्रमा, सर्वामृत योग, नई मशीनरी, करियर में ग्रोथ, कैंडल लाइट डिनर व बुधवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति व खानपान स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी संचित पूंजी और पारिवारिक संपत्ति को सहेजने का संकेत दे रही है. 

इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा और आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी, लेकिन पैतृक संपत्तियों और पारिवारिक मामलों में पूरी सजगता व संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक होगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Modern Tech Investment & Hiring)

न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनों पर निवेश: व्यापार को आधुनिक बनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आप नई तकनीक या अत्याधुनिक मशीनों (New Machinery) की खरीद पर धन खर्च कर सकते हैं. सही समय पर उठाया गया यह तकनीकी कदम बाजार के अवसरों को भुनाने और भविष्य में बड़ा लाभ कमाने का जरिया बनेगा.

सर्वामृत योग से वित्तीय मजबूती व नई भर्तियां: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से कारोबार की आर्थिक स्थिति (Financial Condition) में जबरदस्त सुधार आएगा. काम के विस्तार को देखते हुए आप नए कर्मचारियों की भर्ती (New Recruitment) के लिए विज्ञापन जारी करने या टीम विस्तार की योजना बना सकते हैं.

पैतृक संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान: दूसरे भाव का चंद्रमा होने से पुश्तैनी संपत्ति या पारिवारिक कारोबार के दस्तावेजों और रख-रखाव पर विशेष नजर रखें; किसी भी कानूनी या कागजी मामले में लापरवाही न बरतें.

करियर और नौकरी (Office Travel & Practical Skills)

ऑफिस में बोलेगा आपका काम, टूर की प्लानिंग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी बातें नहीं बल्कि आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिणाम बोलेंगे. इसके साथ ही कंपनी के काम से किसी आधिकारिक यात्रा (Official Travelling) की योजना भी बन सकती है, जो करियर के लिए फलदायी रहेगी.

ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, दूसरों से लें राय: अपनी सफलता के बीच अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से पूरी तरह दूर रहें; अहंकार बनते हुए काम बिगाड़ सकता है. किसी गंभीर या तकनीकी विषय पर निर्णय लेते समय अनुभवी सहयोगियों से सलाह-मशविरा जरूर करें.

प्रैक्टिकल नॉलेज और सोशल स्मार्टनेस: आपकी व्यावहारिक समझ (Practical Knowledge) और कार्यकुशलता आपको ऑफिस में दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. सामाजिक मोर्चे पर आप अपनी बौद्धिक चतुराई और मिलनसार स्वभाव से नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Candle Light Dinner, Family & Mentorship)

पारिवारिक उलझनें, पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर: घरेलू मोर्चे पर कुछ छोटी-मोटी परेशानियां या तनाव सामने आ सकता है, जिसे शांत रहकर सुलझाना होगा. वहीं दूसरी ओर, लव और मैरिड लाइफ में दिन बेहद खास रहेगा; शाम को जीवनसाथी के साथ किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर (Candle Light Dinner) का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ते में नया रोमांस घुलेगा.

मार्गदर्शकों के सहयोग से छात्रों को सफलता: विद्यार्थी वर्ग और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपने कोच, टीचर्स, मेंटर्स और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. उनके उचित मार्गदर्शन से आप अपनी पढ़ाई और खेल में शानदार प्रदर्शन करने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से खानपान में असंतुलन के कारण गले या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. अधिक तीखा या तैलीय भोजन करने से बचें और दिनचर्या में योग-प्राणायाम को शामिल करें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा)
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरता व पारिवारिक सुख हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणेश जी को 21 दूर्वा दल और हरे रंग के फल या बेसन के मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. 

आर्थिक समृद्धि के लिए किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या कांसे के बर्तन का दान करें. इसके साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा अथवा पालक खिलाएं. इससे पारिवारिक संपत्तियों से जुड़े विवाद दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और धन कोष में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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