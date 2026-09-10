Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 10 September 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से कर्तव्यों की पूर्ति, सिद्ध योग से विरोधी भी होंगे आकर्षित

Tula Rashifal 10 September 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से कर्तव्यों की पूर्ति, सिद्ध योग से विरोधी भी होंगे आकर्षित

Tula Rashifal 10 September 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से तुला राशि के कर्तव्य होंगे पूरे, सिद्ध योग से विरोधी भी झुकेंगे, विवाह के योग! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, सामाजिक दायित्व, बड़े भाई-बहन, महत्वाकांक्षा व कर्तव्य पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरी निष्ठा से पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से लाभ कमाने और आगामी त्योहारों की तैयारी में जुटने का रहेगा. बिजनेस में किसी अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी; आपसी विचारों और रणनीतियों का यह आदान-प्रदान आप दोनों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित होगा. आने वाले फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन अपने व्यापार में कुछ नया, आकर्षक और इनोवेटिव करने में पूरी तरह लगे रहेंगे. हालांकि, सिद्ध योग के निर्माण के बीच बिजनेसमैन को अधिक लाभ कमाने के लालच में कोई भी बहुत बड़ा सौदा करने या बड़ा कर्ज/उधार लेने से पहले सभी कागजात और शर्तों के प्रति पूरी तरह पुख्ता (सतर्क) होना होगा; जल्दबाजी में वित्तीय जोखिम न लें. सिद्ध योग के प्रभाव से बाजार में आपके कट्टर विरोधी भी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व और काम करने के अंदाज की तरफ आकर्षित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संतुलन साधने और कौशल विकास पर जोर देने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाएंगे और अपने घर-परिवार के साथ-साथ ऑफिस की सभी गंभीर जिम्मेदारियों को एक साथ बखूबी निभाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. वहीं जो जातक हाल ही में नई नौकरी से जुड़े हैं (New Employed Person), उन्हें अपने काम और संबंधित क्षेत्र में पूरी तरह पारंगत व दक्ष होने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में करियर की नींव मजबूत हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा और मालव्य योग का संचरण बेहद शुभ और मांगलिक योग बना रहा है. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए आज योग्य और अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे; घर में किसी शुभ मांगलिक कार्य के संपन्न होने या उसकी तैयारियों को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में अपने लवर का किसी महत्वपूर्ण कार्य या योजना में पूरा सहयोग और भावनात्मक साथ मिलेगा, जिससे प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से गंभीर रहेगा. लगातार कई घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठकर ज्यादा देर तक स्टडी करने से मांसपेशियों में खिंचाव और शरीर में जकड़न (Body Stiffness) की समस्या परेशान कर सकती है; इसलिए पढ़ाई के बीच-बीच में थोड़ा टहलें और स्ट्रेचिंग करते रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम या पढ़ाई करने से कमर, गर्दन या कंधों में जकड़न और दर्द की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते मन को व्यर्थ के वहम से दूर रखें. गुरुवार के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण फल मिलेगा, अनुभवी लोगों से लाभ होगा, सिद्ध योग से विरोधियों पर प्रभाव जमेगा और विवाह के उत्तम योग बनेंगे.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को सिद्ध योग से क्या लाभ होगा और किस बात की सतर्कता रखनी है?
Ans. बाजार में विरोधी भी आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा सौदा या बड़ा उधार लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें.

Q2. आज तुला राशि के नए कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?
Ans. नए कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में पारंगत होने के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जबकि अन्य जातक घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को संतुलित ढंग से निभाएंगे.

Q3. आज अजा अमावस्या के पूर्व तुला राशि के अविवाहितों और पारिवारिक जीवन में क्या मंगलकारी होगा?
Ans. अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे, घर में मांगलिक कार्य की तैयारी होगी और प्रेम जीवन में लवर का पूरा सहयोग मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज भाद्रपद मासिक शिवरात्रि, शिव-शक्ति की पूजा रात्रि में क्यों है खास, जानें महत्व
आज भाद्रपद मासिक शिवरात्रि, शिव-शक्ति की पूजा रात्रि में क्यों है खास, जानें महत्व
धर्म
सर्वपितृ अमावस्या कब ? किस दिन खत्म होगा पितृ पक्ष, महालया की डेट देखें
सर्वपितृ अमावस्या कब ? किस दिन खत्म होगा पितृ पक्ष, महालया की डेट देखें
धर्म
कान्हा की छठी क्यों मनाई जाती है, जन्म के 6 दिन बाद इस परंपरा का क्या महत्व
कान्हा की छठी क्यों मनाई जाती है, जन्म के 6 दिन बाद इस परंपरा का क्या महत्व
धर्म
भारत में हिंदू धर्म में खाने पीने को लेकर कितने तरह की धार्मिक परंपराएं हैं?
क्या हिंदू धर्म में सिर्फ शाकाहार की परंपरा है? जानिए शास्त्र, भूगोल और थाली का असली सच
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
IAEA बोर्ड ने पारित किया प्रस्ताव, ईरान का जवाब- ये पक्षपात पूर्ण है
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
एग्रीकल्चर
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
किसानों को मिलेगा उन्नत आलू बीज, जानें बुकिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget