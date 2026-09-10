Aaj Ka Tula Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, सामाजिक दायित्व, बड़े भाई-बहन, महत्वाकांक्षा व कर्तव्य पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरी निष्ठा से पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से लाभ कमाने और आगामी त्योहारों की तैयारी में जुटने का रहेगा. बिजनेस में किसी अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी; आपसी विचारों और रणनीतियों का यह आदान-प्रदान आप दोनों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित होगा. आने वाले फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन अपने व्यापार में कुछ नया, आकर्षक और इनोवेटिव करने में पूरी तरह लगे रहेंगे. हालांकि, सिद्ध योग के निर्माण के बीच बिजनेसमैन को अधिक लाभ कमाने के लालच में कोई भी बहुत बड़ा सौदा करने या बड़ा कर्ज/उधार लेने से पहले सभी कागजात और शर्तों के प्रति पूरी तरह पुख्ता (सतर्क) होना होगा; जल्दबाजी में वित्तीय जोखिम न लें. सिद्ध योग के प्रभाव से बाजार में आपके कट्टर विरोधी भी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व और काम करने के अंदाज की तरफ आकर्षित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संतुलन साधने और कौशल विकास पर जोर देने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाएंगे और अपने घर-परिवार के साथ-साथ ऑफिस की सभी गंभीर जिम्मेदारियों को एक साथ बखूबी निभाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. वहीं जो जातक हाल ही में नई नौकरी से जुड़े हैं (New Employed Person), उन्हें अपने काम और संबंधित क्षेत्र में पूरी तरह पारंगत व दक्ष होने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में करियर की नींव मजबूत हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा और मालव्य योग का संचरण बेहद शुभ और मांगलिक योग बना रहा है. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए आज योग्य और अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे; घर में किसी शुभ मांगलिक कार्य के संपन्न होने या उसकी तैयारियों को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में अपने लवर का किसी महत्वपूर्ण कार्य या योजना में पूरा सहयोग और भावनात्मक साथ मिलेगा, जिससे प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से गंभीर रहेगा. लगातार कई घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठकर ज्यादा देर तक स्टडी करने से मांसपेशियों में खिंचाव और शरीर में जकड़न (Body Stiffness) की समस्या परेशान कर सकती है; इसलिए पढ़ाई के बीच-बीच में थोड़ा टहलें और स्ट्रेचिंग करते रहें.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम या पढ़ाई करने से कमर, गर्दन या कंधों में जकड़न और दर्द की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते मन को व्यर्थ के वहम से दूर रखें. गुरुवार के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण फल मिलेगा, अनुभवी लोगों से लाभ होगा, सिद्ध योग से विरोधियों पर प्रभाव जमेगा और विवाह के उत्तम योग बनेंगे.

FAQs

Q1. 10 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को सिद्ध योग से क्या लाभ होगा और किस बात की सतर्कता रखनी है?

Ans. बाजार में विरोधी भी आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा सौदा या बड़ा उधार लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें.

Q2. आज तुला राशि के नए कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?

Ans. नए कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में पारंगत होने के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जबकि अन्य जातक घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को संतुलित ढंग से निभाएंगे.

Q3. आज अजा अमावस्या के पूर्व तुला राशि के अविवाहितों और पारिवारिक जीवन में क्या मंगलकारी होगा?

Ans. अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे, घर में मांगलिक कार्य की तैयारी होगी और प्रेम जीवन में लवर का पूरा सहयोग मिलेगा.

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