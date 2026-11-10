Aaj Ka Tula Rashifal 10 November 2026: जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, वाणी और संचित पूंजी के भाव में गोचर करेंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और मजबूती देने वाली मानी जाती है. यह गोचर आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और रुके हुए धन को वापस लाने में मददगार साबित होगा. साथ ही आज आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे आप कई बिगड़े हुए काम आसानी से बना लेंगे.

शोभन योग का शुभ प्रभाव आज आपको कार्यक्षेत्र और व्यापार में नए अवसर प्रदान करेगा. हालांकि, बेहतर परिणामों के लिए आपको योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. आलस्य को छोड़कर सक्रिय रहना और पारिवारिक दायित्वों को समय पर निभाना आज आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ संयोग रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नया काम शुरू करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी और मंगलकारी रहेगी.

बिजनेस और धन

वित्तीय स्थिति मजबूत, धन संचय पर जोर: दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. पुराने लेन-देन सुलझ सकते हैं और अटका हुआ धन हाथ आने से मन प्रसन्न रहेगा. आय के नए स्रोत खोजने के प्रयास भी सफल होंगे.

कस्टमर रिलेशन से बढ़ेगा मुनाफा: शोभन योग के असर से व्यापारियों को अपनी ग्राहक सेवा नीतियों (Customer Relation Strategy) पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों से मधुर संबंध बनाए रखने से वे बार-बार आपकी दुकान या प्रतिष्ठान का रुख करेंगे, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

सोच-समझकर ही करें पूंजी निवेश: यदि आप कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार के लिए पूंजी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. बाजार के मौजूदा हालात और जोखिमों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही कोई बड़ा निवेश कदम उठाएं.

करियर और नौकरी

दफ्तर में बढ़ेगी अहमियत और साख: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों और विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आपके काम की शैली से प्रभावित होकर सहकर्मियों से लेकर सीनियर अधिकारी और बॉस तक आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नजर आएंगे.

कार्यशैली में लाएं तेजी और चुस्ती: ऑफिस के माहौल में ढिलाई बरतने से बचें. अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को चुस्ती-फुर्ती के साथ समय सीमा के भीतर निपटाने का प्रयास करें. समय प्रबंधन सही रखेंगे, तभी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर समय पर घर लौट सकेंगे और निजी जीवन का आनंद ले पाएंगे.

राजनीति से जुड़े लोग प्रलोभनों से बचें: सार्वजनिक जीवन या राजनीति से जुड़े जातकों को आज विशेष सतर्क रहना होगा. विरोधी दल या अन्य संगठन आपको लुभावने प्रस्ताव या प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी बहकावे में आकर अपनी निष्ठा और सिद्धांतों से समझौता न करें.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक रिश्तों में मिटाएं दूरियां: परिवार के सदस्यों के बीच यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करके उसे सुलझाने का प्रयास करें. आपकी एक पहल रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकती है. घर के वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

खिलाड़ियों को लगानी होगी पूरी ताकत: स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी क्षमताओं का शत-प्रतिशत प्रदर्शन करना होगा. केवल भाग्य के भरोसे न रहें; निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम के बल पर ही आप अपने तय लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खानपान की अनियमितता से पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद).

लकी नंबर: 1.

अनलकी नंबर: 6.

तुला राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

आर्थिक समृद्धि को चिरस्थायी बनाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

इसके साथ ही वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल, गुड़ या मीठा भोजन दान करना आपके धन भाव को बल प्रदान करेगा और करियर में आने वाली सभी अड़चनों को समाप्त करेगा.

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