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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 10 November 2026: 2nd भाव में चंद्रमा चमकाएगा आर्थिक स्थिति, ऑफिस में बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj Ka Tula Rashifal 10 November 2026: 2nd भाव में चंद्रमा चमकाएगा आर्थिक स्थिति, ऑफिस में बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj Ka Tula Rashifal 10 November 2026: धन भाव का चंद्रमा वित्तीय स्थिति सुधारेगा. कारोबार में निवेश से पहले सोचें और दफ्तर में चुस्ती दिखाएं. पढ़ें तुला का दैनिक राशिफल व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 10 November 2026: जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, वाणी और संचित पूंजी के भाव में गोचर करेंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और मजबूती देने वाली मानी जाती है. यह गोचर आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और रुके हुए धन को वापस लाने में मददगार साबित होगा. साथ ही आज आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे आप कई बिगड़े हुए काम आसानी से बना लेंगे.

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शोभन योग का शुभ प्रभाव आज आपको कार्यक्षेत्र और व्यापार में नए अवसर प्रदान करेगा. हालांकि, बेहतर परिणामों के लिए आपको योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. आलस्य को छोड़कर सक्रिय रहना और पारिवारिक दायित्वों को समय पर निभाना आज आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ संयोग रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नया काम शुरू करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी और मंगलकारी रहेगी.

बिजनेस और धन

वित्तीय स्थिति मजबूत, धन संचय पर जोर: दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. पुराने लेन-देन सुलझ सकते हैं और अटका हुआ धन हाथ आने से मन प्रसन्न रहेगा. आय के नए स्रोत खोजने के प्रयास भी सफल होंगे.

कस्टमर रिलेशन से बढ़ेगा मुनाफा: शोभन योग के असर से व्यापारियों को अपनी ग्राहक सेवा नीतियों (Customer Relation Strategy) पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों से मधुर संबंध बनाए रखने से वे बार-बार आपकी दुकान या प्रतिष्ठान का रुख करेंगे, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

सोच-समझकर ही करें पूंजी निवेश: यदि आप कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार के लिए पूंजी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. बाजार के मौजूदा हालात और जोखिमों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही कोई बड़ा निवेश कदम उठाएं.

करियर और नौकरी

दफ्तर में बढ़ेगी अहमियत और साख: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों और विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आपके काम की शैली से प्रभावित होकर सहकर्मियों से लेकर सीनियर अधिकारी और बॉस तक आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नजर आएंगे.

कार्यशैली में लाएं तेजी और चुस्ती: ऑफिस के माहौल में ढिलाई बरतने से बचें. अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को चुस्ती-फुर्ती के साथ समय सीमा के भीतर निपटाने का प्रयास करें. समय प्रबंधन सही रखेंगे, तभी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर समय पर घर लौट सकेंगे और निजी जीवन का आनंद ले पाएंगे.

राजनीति से जुड़े लोग प्रलोभनों से बचें: सार्वजनिक जीवन या राजनीति से जुड़े जातकों को आज विशेष सतर्क रहना होगा. विरोधी दल या अन्य संगठन आपको लुभावने प्रस्ताव या प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी बहकावे में आकर अपनी निष्ठा और सिद्धांतों से समझौता न करें.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक रिश्तों में मिटाएं दूरियां: परिवार के सदस्यों के बीच यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करके उसे सुलझाने का प्रयास करें. आपकी एक पहल रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकती है. घर के वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

खिलाड़ियों को लगानी होगी पूरी ताकत: स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी क्षमताओं का शत-प्रतिशत प्रदर्शन करना होगा. केवल भाग्य के भरोसे न रहें; निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम के बल पर ही आप अपने तय लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खानपान की अनियमितता से पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद).

लकी नंबर: 1.

अनलकी नंबर: 6.

तुला राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

आर्थिक समृद्धि को चिरस्थायी बनाने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

इसके साथ ही वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल, गुड़ या मीठा भोजन दान करना आपके धन भाव को बल प्रदान करेगा और करियर में आने वाली सभी अड़चनों को समाप्त करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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