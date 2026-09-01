Aaj Ka Tula Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक सुख, पब्लिक डीलिंग व नए अनुबंध स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ, प्रेम और बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए प्रगति और रणनीतिक बदलावों का रहेगा. आपका बिजनेस बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या मामले में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें; सोच-समझकर उठाया गया कदम ही लाभदायक रहेगा. यदि बिजनेसमैन किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत के चौघड़िया में) काम शुरू करना आपके लिए सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. व्यापार में निरंतर कामयाबी और मुनाफे में वृद्धि पाने के लिए कार्यप्रणाली में छोटे-छोटे जरूरी बदलावों पर तुरंत अमल करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर स्थिरता और सकारात्मक समाचारों का रहेगा. पेशेवर मोर्चे पर सभी परिस्थितियां बहुत सहजता और आसानी से आपके पक्ष में आगे बढ़ेंगी. कार्यस्थल पर आपको कोई सकारात्मक खबर या उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन सुनने को मिल सकता है. आज आप ऑफिस के कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन (Balance) साधने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे मानसिक सुकून बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से पति-पत्नी के बीच की बॉन्डिंग और प्रगाढ़ होगी तथा पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार के वरिष्ठ व बुजुर्ग सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण और आत्मीय रहेंगे. युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे समय के महत्व को समझें और व्यर्थ के भटकाव से बचें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ऊर्जा और शानदार प्रदर्शन का रहेगा. सेहत पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगी, जिससे खिलाड़ी बिना किसी शारीरिक रुकावट के अपनी नियमित प्रैक्टिस और वर्कआउट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. दांपत्य सुख और कार्य-जीवन संतुलन से तनाव दूर होगा. नियमित रूप से प्राणायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और वृद्धि योग से व्यापार में नए कार्य सफल होंगे.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?

Ans. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत चौघड़िया में नया काम शुरू करना सबसे बेहतर रहेगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए पेशेवर मोर्चे पर क्या खास रहेगा?

Ans. कामकाज आसानी से आगे बढ़ेगा, कोई सकारात्मक समाचार मिलेगा और ऑफिस व घर का संतुलन शानदार रहेगा.

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