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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Rashifal 1 September 2026: 7वें चंद्रमा व वृद्धि योग से तुला राशि के दांपत्य में बढ़ेगी नजदीकी, नए बिजनेस का शुभ समय

Tula Rashifal 1 September 2026: 7वें चंद्रमा व वृद्धि योग से तुला राशि के दांपत्य में बढ़ेगी नजदीकी, नए बिजनेस का शुभ समय

Tula Rashifal 1 September 2026: 7वें चंद्रमा व वृद्धि योग से तुला राशि के दांपत्य में बढ़ेगी नजदीकी, नए बिजनेस में लाभ! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 06:05 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, वैवाहिक सुख, पब्लिक डीलिंग व नए अनुबंध स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ, प्रेम और बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए प्रगति और रणनीतिक बदलावों का रहेगा. आपका बिजनेस बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या मामले में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें; सोच-समझकर उठाया गया कदम ही लाभदायक रहेगा. यदि बिजनेसमैन किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत के चौघड़िया में) काम शुरू करना आपके लिए सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. व्यापार में निरंतर कामयाबी और मुनाफे में वृद्धि पाने के लिए कार्यप्रणाली में छोटे-छोटे जरूरी बदलावों पर तुरंत अमल करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर स्थिरता और सकारात्मक समाचारों का रहेगा. पेशेवर मोर्चे पर सभी परिस्थितियां बहुत सहजता और आसानी से आपके पक्ष में आगे बढ़ेंगी. कार्यस्थल पर आपको कोई सकारात्मक खबर या उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन सुनने को मिल सकता है. आज आप ऑफिस के कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन (Balance) साधने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे मानसिक सुकून बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से पति-पत्नी के बीच की बॉन्डिंग और प्रगाढ़ होगी तथा पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार के वरिष्ठ व बुजुर्ग सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण और आत्मीय रहेंगे. युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे समय के महत्व को समझें और व्यर्थ के भटकाव से बचें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ऊर्जा और शानदार प्रदर्शन का रहेगा. सेहत पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगी, जिससे खिलाड़ी बिना किसी शारीरिक रुकावट के अपनी नियमित प्रैक्टिस और वर्कआउट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. दांपत्य सुख और कार्य-जीवन संतुलन से तनाव दूर होगा. नियमित रूप से प्राणायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और वृद्धि योग से व्यापार में नए कार्य सफल होंगे.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को तुला राशि के कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत चौघड़िया में नया काम शुरू करना सबसे बेहतर रहेगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए पेशेवर मोर्चे पर क्या खास रहेगा?
Ans. कामकाज आसानी से आगे बढ़ेगा, कोई सकारात्मक समाचार मिलेगा और ऑफिस व घर का संतुलन शानदार रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:05 AM (IST)
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