Aaj Ka Tula Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर व नेतृत्व स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. इसके साथ ही आपकी राशि पर मालव्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है.

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में जनभावनाओं और लोगों की मनोवृत्ति को समझने की आपकी क्षमता उत्कृष्ट रहेगी; आपकी निर्णय क्षमता सभी को प्रभावित करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (10वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय नए व्यावसायिक अनुबंध करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

नए आउटलेट के लिए शुभ मुहूर्त: साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कारोबार में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी. यदि आप किसी नई जगह शाखा या आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के बीच शुभारंभ करें; दीर्घकालिक लाभ होगा.

स्टार्टअप्स को अचानक बड़ी खुशखबरी: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) को अचानक व्यापार विस्तार या फंडिंग से जुड़ा बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ज्ञान और कौशल की सराहना, नई नौकरी के योग: वर्कस्पेस पर आपके तकनीकी ज्ञान और कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी. नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं को आज मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है.

जॉब चेंज की दिशा में कदम: ऑफिस में करियर से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर मन में असंतोष रह सकता है, जिससे आप नौकरी बदलने की योजना पर तेजी से काम शुरू करेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

मधुर संबंध और सुकून भरी लव लाइफ: परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में साथी के साथ बेहतरीन और यादगार पल बिताएंगे, जिससे रिश्ते में नया उत्साह आएगा.

विद्यार्थियों व कलाकारों के लिए शानदार दिन: प्रतियोगी छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम सिद्ध होगा. अपनी कला और हुनर का लोहा मनवाएंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे; कमर और गर्दन के खिंचाव से बचने के लिए सही पोस्चर बनाए रखें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ आदित्याय नमः' का 108 बार जाप करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से करियर में तेजी से उन्नति होगी.

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