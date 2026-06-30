Tula June Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना तुला राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में परेशान रहेगे कुछ विसंगतियां बनने के कारण विशेष कार्य पर ध्यान नहीं रहेगा, मंगल आठवें भाव मे है उनकी दृष्टी दुसरे भाव पर है गुरु का प्रभाव रहेगा जिसे अपना संतुलन बनाकर रखे, विवाद समाप्त होगी घर में उपयोग होनेवाले वस्तु का ध्यान रखे समय पर खरीदकर रखे, लेकिन बड़े परियोजना पर कार्य करने से पहले अच्छी तरह से विचार करे.

व्यापार तथा नौकरी: जुलाई के महीने में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी ग्राहक के साथ संवाद ठीक रखे बुध का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है नए व्यापार का प्लान नहीं करे नुकसान हो सकता है इसलिए जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करे नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा अपन कार्य पर फोकस रखे इधर -उधर की सोचने की जरुरत नहीं है, 16 जुलाई के बाद नौकरी और अच्छे चलेगी लेकिन गुरु अस्त होंगे नए परियोजना पर ध्यान नहीं दे.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को इस माह मेहनत करनी पड़ेगी सितारे अच्छे सहयोग कर रहे है लेकिन पंचम भाव में राहु है उच्च शिक्षा की तयारी कर रहे है उनका ध्यान भटक सकता है. अगर टेक्नीकल क्षेत्र तथा वकालत से सम्बंधित पढाई कर रहे है सफलता मिलेगा, करियर में उन्नति करेगे शनि छठे भाव में है प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी संकल्प को तोड़ने की कोशिश नहीं करे सफलता मिलेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रहेगे पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा, राहु पंचम भाव में है 04 जुलाई के बाद प्रेम सम्बन्ध धीरे -धीरे मजबूत बनेगा. व्यर्थ चिंता नहीं करे पार्टनर को प्रसन्न रखे, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है प्रेम विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में कलेश बन सकता है मंगल आठवें भाव में है विवाद से दूर रहने का प्रयास करे, पत्नी को बाहर घुमाने का प्लान करे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा मंगल आठवें भाव में रहेगे, लेकिन राशि के स्वामी शुक्र का प्रभाव अनुकूल है इसलिए विशेषकर ब्लडप्रेशर तथा डायबिटीज से सम्बंधित बिमारी से ग्रसित है डॉक्टर के नजरों में रहे समय पर बेहतर इलाज कराने का पर्यटन करे. 15 जुलाई के बाद चोट चपेट की संभवाना रहेगी वाहन चलते समय सावधानी बरते.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: हरा

उपाय:

भगवान विष्णु का पूजन करे तथा गुरुवार को चना दाल का दान करे.

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