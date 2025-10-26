हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kumbh Rashifal (26 October 2025): रचनात्मकता का समय, नई योजनाएं सफलता देंगी, पढ़ें कुंभ राशि

Today Aquarius Horoscope 26 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 08:14 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन कुम्भ राशि वालों के लिए उत्साह और सामाजिक जुड़ाव से परिपूर्ण रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए प्रेरित कर रही है. आज आपके मित्र और सामाजिक संपर्क आपको ऊर्जा और सकारात्मकता देंगे. खुलकर संवाद करें और अपनी सोच व दृष्टिकोण साझा करें, इससे आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम, योग या ताजी हवा में सैर करने से मन और शरीर दोनों को लाभ मिलेगा. पर्याप्त पानी पीएं और संतुलित आहार लें. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे. पुराने साझेदार या क्लाइंट से सहयोग और लाभ मिलने की संभावना है. नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए समय अनुकूल है. सोच-समझकर निर्णय लेने से परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

करियर राशिफल:
कैरियर में आपकी रचनात्मकता और सोच लाभदायक साबित होगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बढ़ेगा. किसी नई परियोजना में सक्रिय भागीदारी से आपके प्रयासों की सराहना होगी.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश या धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, परंतु सोच-समझकर निर्णय लें. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आज नए मित्र या प्रेम संबंध की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 11
शुभ रंग: आसमानी नीला
उपाय: ब्रह्मा जी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज नए मित्र या संबंध बनाने के लिए दिन शुभ है?
A1. हां, सामाजिक मेलजोल और सकारात्मक ऊर्जा नए संबंधों के लिए अनुकूल है.

Q2. क्या आज निवेश और व्यापार में सफलता मिलेगी?
A2. हां, परंतु सोच-समझकर और सावधानीपूर्वक कदम उठाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 03:45 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज कुम्भ राशि वालों के लिए कैसा दिन रहेगा?

आज का दिन उत्साह और सामाजिक जुड़ाव से परिपूर्ण रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको नई संभावनाओं के लिए प्रेरित कर रही है.

क्या आज स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम, योग या ताजी हवा में सैर करने से लाभ मिलेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान करें.

व्यापार और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने साझेदारों से सहयोग मिल सकता है. करियर में रचनात्मकता लाभदायक साबित होगी.

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और धन संबंधी क्या सलाह है?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश के अवसर मिल सकते हैं, पर सोच-समझकर निर्णय लें. अनावश्यक खर्चों से बचें.

परिवार और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन कैसा है?

परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और समझ बढ़ेगी.

Embed widget