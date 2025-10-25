Aaj Ka Kumbh Rashifal (25 October 2025): जीवन साथी के साथ मतभेद संभव, संबंध मजबूत करने पर ध्यान दें, पढ़ें कुंभ राशि
Today Aquarius Horoscope 25 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा नौवें भाव में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी. दिन में व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. मानसिक संतुलन बनाए रखना और निवेश या फैसलों में सतर्कता रखना जरूरी है.
आज का कुंभ परिवार राशिफल
पति-पत्नी का सहयोगात्मक व्यवहार आपसी संबंधों को मजबूत करेगा. पुरानी खुशियों की यादें ताजा होंगी और घर का माहौल सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा.
आज का कुंभ लव राशिफल
यंग जनरेशन अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में समझ और संवाद बनाए रखना जरूरी है. पार्टनर के साथ भावनाओं का आदान-प्रदान रिश्तों में स्थिरता लाएगा.
आज का कुंभ व्यापार राशिफल
बिजनेस में इस समय मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी नई निवेश या व्यावसायिक फैसले से पहले रणनीति बनाएं.
आज का कुंभ नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर अपनी अच्छाई और मेहनत का लाभ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रगति अपेक्षित रूप से नहीं होगी और मानसिक नाराजगी रह सकती है.
आज का कुंभ युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. पढ़ाई और करियर में ध्यान केंद्रित रखें.
आज का कुंभ हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता आवश्यक है. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.
- शुभ अंक 7
- शुभ रंग ऑरेंज
- अशुभ अंक 5
उपाय
शनिवार को ऑरेंज रंग के वस्त्र पहनें और किसी धार्मिक स्थल में दीपक जलाएं. इससे मानसिक संतुलन, सामाजिक मान और करियर में लाभ बढ़ेगा.
FAQs
प्र. कुंभ राशि वालों को आज किन बातों में सतर्क रहना चाहिए?
उत्तर अनावश्यक खर्च और व्यावसायिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचें.
प्र. परिवार और पति-पत्नी संबंधों में स्थिरता कैसे बनाए रखें?
उत्तर सहयोगात्मक व्यवहार और संवाद बनाए रखें.
प्र. आज कुंभ राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर ऑरेंज और लकी अंक 7 रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL