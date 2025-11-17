Aaj Ka Kumbh Rashifal (17 November 2025): कुंभ राशि बिजनेस में भ्रम व नुकसान से बचें, गुस्सा और तुलना रिश्तों को बिगाड़ सकती है
Today Aquarius Horoscope 17 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 8वें भाव में गोचर के चलते दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ददियाल पक्ष में किसी अनहोनी या अप्रिय समाचार की संभावना के कारण मानसिक चिंता बढ़ सकती है. आज धैर्य और संयम बनाए रखें तथा कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें. परिस्थितियाँ भले कठोर लगें, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी.
बिज़नेस और धन राशिफल:
टारगेट स्पष्ट न होने के कारण व्यापार में अपेक्षित परिणाम न मिल पाने से निराशा हो सकती है. लेकिन हार मानने का समय नहीं है, बल्कि योजनाओं में सुधार कर पुनः प्रयास करें. महत्वपूर्ण दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट, या पेपर अत्यंत सावधानी से संभालकर रखें क्योंकि खोने या मिसप्लेस होने की आशंका है. आर्थिक उतार-चढ़ाव रहेंगे, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें.
जॉब / युवा / छात्र:
वर्कप्लेस पर अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा, जिसके लिए तैयार रहना होगा. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि विवाद या बहस आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. छात्र अपनी तुलना दूसरों से न करें, आत्मविश्वास बनाए रखें. युवा हीन भावना से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.
लव और परिवार:
परिवार में विचार-विमर्श के समय शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है. गुस्से से माहौल बिगड़ सकता है. जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवेदनशील मुद्दों पर सावधानी से बात करें और साथी की भावनाओं को समझें.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन फिटनेस को बनाए रखने के लिए वर्कआउट और स्टैमिना बढ़ाने वाले प्रयास जारी रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान उपयोगी रहेंगे.
उपाय:
शनिवार या मंगलवार के दिन लोहे या काले कपड़े का दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में नुकसान की संभावना है?
उत्तर: स्पष्ट लक्ष्य न होने और निर्णय में असमंजस के कारण नुकसान की स्थिति बन सकती है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.
प्रश्न 2: क्या आज प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है?
उत्तर: हाँ, गलतफहमी या अहंकार के कारण दूरी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद को सकारात्मक और शांत रखें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
