Kumbh Rashifal 13 November 2025: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, जानिए आज कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Kumbh Rashifal 13 November 2025: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, जानिए आज कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Today Aquarius Horoscope 13 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Nov 2025 04:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन रिश्तों और पेशेवर जीवन दोनों में संतुलन की मांग करता है. चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना बन सकती है.

संवाद और संयम से स्थिति को संभालें. किसी नए अवसर के मिलने के संकेत हैं जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे.

कुंभ व्यवसाय राशिफल

सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में अचानक लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं. पार्टनरशिप में कार्य कर रहे जातकों के लिए दिन शुभ है. आपसी समझ और तालमेल से बिजनेस ग्रोथ होगी. किसी बड़े डील या निवेश को लेकर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

कुंभ नौकरी राशिफल

ऑफिशियल वर्क में गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें. ध्यान और सतर्कता से काम करने पर सीनियर्स से सराहना मिलेगी. आपकी परफॉर्मेंस भविष्य में वेतनवृद्धि या प्रमोशन का मार्ग खोलेगी. दिन के दूसरे हिस्से में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

कुंभ वित्त राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा. कुछ अप्रत्याशित लाभ संभव है, लेकिन फिजूलखर्च से बचें. पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए योजनाबद्ध खर्च करें.

कुंभ लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से रिश्ते में मधुरता लौट आएगी. परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसे आप संतुलित ढंग से निभाएंगे. हमसफर आपके सहयोग और प्रयास की सराहना करेंगे. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा.

कुंभ युवा और छात्र राशिफल

ऐन्द्र योग का प्रभाव प्रतियोगी छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए शुभ है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास आज रंग ला सकते हैं. आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ हेल्थ राशिफल

डायबिटीज़ से पीड़ित जातक विशेष सावधानी रखें. मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करें और नियमित जांच करवाते रहें. नींद और मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उड़द दान करें, जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Nov 2025 04:55 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन रिश्तों और पेशेवर जीवन दोनों में संतुलन की मांग करता है. चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना बन सकती है. संवाद और संयम से स्थिति को संभालें.

क्या कुंभ राशि वालों के व्यवसाय में लाभ के योग हैं?

सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में अचानक लाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं. पार्टनरशिप में कार्य कर रहे जातकों के लिए दिन शुभ है, और आपसी समझ से बिजनेस ग्रोथ होगी.

कुंभ राशि वालों को नौकरी में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

ऑफिशियल वर्क में गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें. ध्यान और सतर्कता से काम करने पर सीनियर्स से सराहना मिलेगी, जो भविष्य में वेतनवृद्धि या प्रमोशन का मार्ग खोल सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा. कुछ अप्रत्याशित लाभ संभव है, लेकिन फिजूलखर्च से बचें और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए योजनाबद्ध खर्च करें.

कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

डायबिटीज़ से पीड़ित जातक विशेष सावधानी रखें, मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करें और नियमित जांच करवाते रहें. नींद और मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभकारी रहेगा.

