हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म'तेजस' की शक्ति को जानना है तो उपनिषद के पन्ने पलटें, छिपा है हैरान करने वाला सच!

'तेजस' की शक्ति को जानना है तो उपनिषद के पन्ने पलटें, छिपा है हैरान करने वाला सच!

तेजस Meaning in Hindi: तेजस का अर्थ वेदों, उपनिषदों और गीता में दिव्य प्रकाश, ओज और देवत्व की शक्ति बताया गया है. जानें शास्त्रों में तेजस का वास्तविक धार्मिक अर्थ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tejas in Hindi: आज देश में तेजस दो बिल्कुल अलग कारणों से चर्चा में है. एक ओर लोग संस्कृत और धर्मग्रंथों में 'तेजस' नाम के आध्यात्मिक अर्थ को खोज रहे हैं, और दूसरी ओर दुनिया का ध्यान भारत के Tejas Fighter Jet पर है, जो दुबई एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एक नाम जो शास्त्रों में प्रकाश और ओज का प्रतीक है, और दूसरी ओर वह लड़ाकू विमान जो भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. आज दोनों ही सुर्खियों में हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग कारणों से.

'तेजस' नाम का धार्मिक अर्थ

संस्कृत में 'तेजस' शब्द प्रकाश, ऊर्जा, ओज और दिव्यता का प्रतिनिधि है. वेदों में यह शब्द अग्नि, सूर्य और इंद्र की शक्ति के लिए प्रयोग होता है, अर्थात वह प्रकाश जो संकट मिटाए, साहस जगाए और जीवन को दिशा दे. उपनिषद इसे मनुष्य के भीतर का आत्म-प्रकाश मानते हैं. वह शक्ति जो व्यक्ति को तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी बनाती है.

वेद-उपनिषद और गीता में तेजस क्या है?

वेद कहते हैं. तेज ही देवत्व का मूल है. उपनिषद इसे प्राण, मन और आत्मा का प्रकाश बताते हैं. गीता में कृष्ण कहते हैं तेजः क्षमा धृतिः शौचम्… यहां तेजस दैवी गुण है. वह ओज जो इंसान को चरित्रवान और साहसी बनाता है. धार्मिक दृष्टि से यह नाम आध्यात्मिक, उज्ज्वल और अत्यंत शुभ माना जाता है.

तेजस नाम वाले व्यक्तियों का पारंपरिक अर्थ

धार्मिक मतानुसार इस नाम वाले लोग तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, साहस, और आध्यात्मिक झुकाव रखने वाले माने जाते हैं. ग्रहों में इस नाम पर सूर्य और मंगल की विशेष कृपा का रहती है. दूसरी ओर दुबई एयर शो में भारतीय Tejas Fighter Jet का भीषण हादसा. जिसके बाद लोग इस नाम का अर्थ खोजने में लग गए हैं.

जानकारी के अनुसार यह भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जो दुबई एयर शो 2025 के दौरान यह विमान एक हाई-लेवल एरोबेटिक स्टंट करते हुए हादसे का शिकार हो गया. यह घटना इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि Tejas भारत की Atmanirbhar Bharat रक्षा तकनीक का प्रमुख प्रतीक है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला यह विमान एक बड़े हादसे के कारण चर्चा में है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Tejas IAF DUBAI Tejas Fighter Jet Crashed

