'तेजस' की शक्ति को जानना है तो उपनिषद के पन्ने पलटें, छिपा है हैरान करने वाला सच!
तेजस Meaning in Hindi: तेजस का अर्थ वेदों, उपनिषदों और गीता में दिव्य प्रकाश, ओज और देवत्व की शक्ति बताया गया है. जानें शास्त्रों में तेजस का वास्तविक धार्मिक अर्थ.
Tejas in Hindi: आज देश में तेजस दो बिल्कुल अलग कारणों से चर्चा में है. एक ओर लोग संस्कृत और धर्मग्रंथों में 'तेजस' नाम के आध्यात्मिक अर्थ को खोज रहे हैं, और दूसरी ओर दुनिया का ध्यान भारत के Tejas Fighter Jet पर है, जो दुबई एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एक नाम जो शास्त्रों में प्रकाश और ओज का प्रतीक है, और दूसरी ओर वह लड़ाकू विमान जो भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. आज दोनों ही सुर्खियों में हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग कारणों से.
'तेजस' नाम का धार्मिक अर्थ
संस्कृत में 'तेजस' शब्द प्रकाश, ऊर्जा, ओज और दिव्यता का प्रतिनिधि है. वेदों में यह शब्द अग्नि, सूर्य और इंद्र की शक्ति के लिए प्रयोग होता है, अर्थात वह प्रकाश जो संकट मिटाए, साहस जगाए और जीवन को दिशा दे. उपनिषद इसे मनुष्य के भीतर का आत्म-प्रकाश मानते हैं. वह शक्ति जो व्यक्ति को तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी बनाती है.
वेद-उपनिषद और गीता में तेजस क्या है?
वेद कहते हैं. तेज ही देवत्व का मूल है. उपनिषद इसे प्राण, मन और आत्मा का प्रकाश बताते हैं. गीता में कृष्ण कहते हैं तेजः क्षमा धृतिः शौचम्… यहां तेजस दैवी गुण है. वह ओज जो इंसान को चरित्रवान और साहसी बनाता है. धार्मिक दृष्टि से यह नाम आध्यात्मिक, उज्ज्वल और अत्यंत शुभ माना जाता है.
तेजस नाम वाले व्यक्तियों का पारंपरिक अर्थ
धार्मिक मतानुसार इस नाम वाले लोग तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, साहस, और आध्यात्मिक झुकाव रखने वाले माने जाते हैं. ग्रहों में इस नाम पर सूर्य और मंगल की विशेष कृपा का रहती है. दूसरी ओर दुबई एयर शो में भारतीय Tejas Fighter Jet का भीषण हादसा. जिसके बाद लोग इस नाम का अर्थ खोजने में लग गए हैं.
जानकारी के अनुसार यह भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जो दुबई एयर शो 2025 के दौरान यह विमान एक हाई-लेवल एरोबेटिक स्टंट करते हुए हादसे का शिकार हो गया. यह घटना इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि Tejas भारत की Atmanirbhar Bharat रक्षा तकनीक का प्रमुख प्रतीक है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला यह विमान एक बड़े हादसे के कारण चर्चा में है.
