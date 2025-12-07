हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: वृषभ राशि इस हफ्ते भाग्य देगा साथ, करियर में लाभ! पढ़ें राशिफल

Taurus Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: वृषभ राशि इस हफ्ते भाग्य देगा साथ, करियर में लाभ! पढ़ें राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह समय आपके लिए मजबूत और लाभदायक दिख रहा है. जिन कामों में पिछले दिनों से रुकावट या धीमी प्रगति थी, वे अब स्पीड पकड़ते नज़र आएंगे. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी.

परिवार राशिफल

मिड वीक में परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, और यह सफर सुखद रहेगा. घर का माहौल भी सामान्य से बेहतर और सहयोगी रहेगा. किसी पारिवारिक सदस्य की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी कुल मिलाकर घरेलू वातावरण सपोर्टिव रहेगा.

लव राशिफल

लव लाइफ इस सप्ताह स्थिर और भरोसेमंद दिखाई दे रही है. रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी और गलतफहमियों से राहत मिलेगी. मैरिड लाइफ में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी आपकी उपलब्धियों और संघर्ष दोनों में बराबर साथ निभाएंगे.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस के लिए हफ्ता काफी पॉज़िटिव है. जिन प्रोजेक्ट या डील्स में अटका हुआ लाभ मिलना था, उनमें प्रगति होगी. नए आय स्रोत खुल सकते हैं. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना मजबूत है. नए सौदे फायदेमंद रह सकते हैं, पर अत्यधिक विस्तार की जल्दबाज़ी न करें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत होगी. सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे और आपको कोई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं. इससे आपकी पोज़िशन और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. टीम वर्क अच्छा रहेगा सहकर्मी भी आपके साथ खड़े दिखेंगे.

युवा और करियर राशिफल

कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं के लिए वीकेंड बेहतर रहेगा. किसी परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है. अगर फोकस बनाए रखा तो इस सप्ताह करियर ग्रोथ की दिशा साफ दिखाई देगी.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह बेहद मजबूत है. आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने अटके पैसे मिलेंगे और खर्च भी नियंत्रण में रहेगा. अचानक होने वाले धनलाभ के योग भी बन सकते हैं. निवेश सामान्य और स्थिर लाभ दे सकता है.

हेल्थ राशिफल

मौसमी बीमारी या हल्की थकान आपको परेशान कर सकती है. काम की तेजी स्वास्थ्य पर असर न डाले, इसका ध्यान रखें. यात्रा के दौरान खान-पान और नींद पर विशेष ध्यान दें.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: गुलाबी

उपाय:

शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह करियर में बड़ा बदलाव संभव है?
A1: हाँ, नई ज़िम्मेदारी या नई भूमिका मिलने की संभावना है.

Q2: क्या बिज़नेस में नया निवेश करना सही रहेगा?
A2: लाभ के योग हैं, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें.

Q3: क्या इस सप्ताह पैसे अटक सकते हैं?
A3: नहीं, उल्टा, अटका धन मिलने के योग अधिक मजबूत हैं.

Q4: क्या छात्रों के लिए यह सप्ताह शुभ है?
A4: वीकेंड विशेष रूप से बेहतर रहेगा और रिजल्ट पॉज़िटिव हो सकते हैं.

Q5: क्या सेहत में बड़ी परेशानी दिखती है?
A5: बड़ा खतरा नहीं, पर मौसमी बीमारी और थकान से सावधान रहना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Taurus Taurus Horoscope Weekly Horoscope Taurus Weekly Horoscope Astrology
