Taurus Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: वृषभ राशि को प्रमोशन, विदेश से शुभ समाचार और कारोबार में मुनाफा

Taurus Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: वृषभ राशि को प्रमोशन, विदेश से शुभ समाचार और कारोबार में मुनाफा

Taurus Weekly Horoscope: वृष राशि के लिए नए साल 2026 का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल,

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और प्रगति से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही विदेश में करियर या कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से जिन कामों में अड़चन आ रही थी, वे अब आपके मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से पूरे होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे.

करियर और नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए जो प्रयास आपने किए थे, उनमें सफलता मिलने की संभावना है. आपकी मेहनत और लगन का उचित सम्मान होगा. राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों की मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सत्ता से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी.

बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा. कारोबार में मनचाहा फायदा मिल सकता है और कोई नई लाभकारी योजना भी हाथ लग सकती है. हालांकि इस समय जोखिम भरे निवेश से बचना ही समझदारी होगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न आए.

वित्त राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आमदनी बढ़ेगी और पुराने अटके हुए पैसे भी वापस मिलने के योग बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे बचत भी बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल
मैरिड लाइफ में सुख और संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के कई मौके मिलेंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.

लकी रंग: सफेद
लकी नंबर: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Taurus Taurus Horoscope Weekly Horoscope Taurus Weekly Horoscope
Embed widget