वृषभ राशि के लिए नया साल करियर,प्यार और धन में सुधार के संकेत! पढ़ें 29 Dec-4 Jan का राशिफल?

वृषभ राशि के लिए नया साल करियर,प्यार और धन में सुधार के संकेत! पढ़ें 29 Dec-4 Jan का राशिफल?

Taurus Weekly Horoscope: वृष राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,

Taurus Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए आत्ममंथन, सुधार और नए अवसरों का संकेत दे रहा है.

सही एनर्जी और टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ने पर मनचाही सफलता मिल सकती है. करियर, आय और रिश्तों में सुधार के मौके बनेंगे.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह टीमवर्क की अहमियत समझने का है. ऑफिस में सभी के साथ मिल-जुलकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बीते साल में यदि आपसे कोई प्रोफेशनल गलती हुई थी या किसी सहकर्मी के साथ संबंध खराब हुए थे, तो इस सप्ताह उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा.

खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में आपका कोई करीबी मित्र या विश्वासपात्र व्यक्ति मददगार साबित हो सकता है. विदेश में करियर या व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे लोगों की राह में आ रही बाधाएं दूर होने के संकेत हैं.

व्यापार राशिफल

पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा. मळमास के दौरान किसी नए व्यवसाय को शुरू करने से बचें और उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना ही समझदारी होगी.

सप्ताह के मध्य आजीविका के क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना है, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकती है. आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा, जिससे आप विरोधियों पर हावी रहेंगे और काम तेजी से निपटाएंगे.

धन राशिफल

आय से जुड़ी कई समस्याएं इस सप्ताह काफी हद तक दूर हो सकती हैं. धन प्रवाह में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी.

पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री को लेकर फिलहाल केवल योजना बनाएं. इन योजनाओं को मळमास के बाद ही जमीन पर उतारना आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

यदि प्रेम संबंधों में हाल के दिनों में कुछ गलतफहमियां या खटास आ गई थी, तो इस सप्ताह स्थिति सुधर सकती है. किसी करीबी मित्र के माध्यम से लव पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होगा और रिश्ता दोबारा पटरी पर आएगा.

वहीं विवाहित जीवन में जीवनसाथी की सेहत थोड़ी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए लापरवाही न बरतें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

परिवार के साथ संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे. सप्ताहांत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी होगी. लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है.

उपाय

शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

शुभ रंग सफेद
शुभ अंक 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Frequently Asked Questions

प्रेम और वैवाहिक जीवन में वृषभ राशि वालों के लिए क्या उम्मीदें हैं?

प्रेम संबंधों में गलतफहमियां सुधर सकती हैं, लव पार्टनर से संवाद बेहतर होगा। विवाहित जीवन में जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

