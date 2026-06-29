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Vrishabh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा इन्वेस्टर, लेकिन भाइयों से अनबन और सगाई में बाधा की आशंका जान लें
Vrishabh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता नई नौकरी, बिजनेस डील, धन लाभ, शादी-ब्याह के योग और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह करियर और आर्थिक मामलों में बड़ी सफलताएं लेकर आ रहा है, हालांकि कुछ मोर्चों पर आपको सावधानी बरतनी होगी. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस के लिहाज से नए काम को शुरू करने से जुड़े मामलों पर तेजी से काम होगा. न्यू वेंचर के लिए किसी बड़े इन्वेस्टर का साथ मिल सकता है.
- देश-विदेश से जुड़ा बिजनेस करने वालों को इस हफ्ते थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसके साथ ही पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में भाइयों से अनबन होने की आशंका है.
- पार्टनरशिप के बिजनेस में आपसी पारदर्शिता बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन किसी भी सरकारी नोटिस को हल्के में लेने की भूल न करें.
- नौकरीपेशा लोगों की नई जॉब से जुड़ी आ रही समस्याएं दूर होंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध बेहद स्मूथ रहेंगे, जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी.
- इस सप्ताह आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना मुमकिन लग रहा है. जल्द ही होने वाला प्रमोशन आपकी फाइनेंशियल स्थिति को काफी मजबूत कर देगा. विदेश में नौकरी करने वालों का वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ा मामला भी क्लियर हो जाएगा.
- लव लाइफ और फैमिली लाइफ की बात करें तो अनमैरिड लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, जिससे सगाई की बातें पक्की होंगी. हालांकि, कुछ बाधाओं के कारण सगाई टूटने या रुकावट आने जैसी नौबत आ सकती है, पर माता-पिता के हस्तक्षेप से मामला संभल जाएगा.
- घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के चलते चहल-पहल और खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का योग बन रहा है. दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग के दौरान आप अपनी घरेलू समस्याओं का असर वर्कप्लेस पर नहीं पड़ने देंगे.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट और चुनौतियों के लिहाज से यह समय मिला-जुला रहेगा. जहाँ म्यूजिशियन और आर्टिस्ट को नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वहीं खिलाड़ियों को किसी इंजरी (चोट) की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए जनता का भरपूर सपोर्ट और स्नेह बना रहेगा.
- सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है. पैर में चोट लगने या दर्द की गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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