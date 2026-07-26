Vrishabh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, इंक्रीमेंट और शादी के योग करेंगे खुश

Vrishabh Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में बढ़ेगी सफलता

वृषभ राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह आर्थिक मजबूती, करियर में प्रगति और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत वित्तीय योजनाओं और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और लंबी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. विदेश से जुड़े व्यापार, खासकर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में गति आने के संकेत हैं. नई डील या व्यापार विस्तार के प्रयास भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनकी क्षमता और नेतृत्व कौशल की पहचान होगी. विदेश में कार्यरत लोगों के अटके हुए प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. कामकाजी महिलाओं को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है. नई नौकरी शुरू करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक रहने की संभावना है. सही वित्तीय योजना बनाने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और नए अवसर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से लाभ मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी करीबी रिश्तेदार के यहां पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक यात्रा की योजना बन सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी चर्चाओं में सकारात्मक प्रगति होगी और शादी की तारीख तय होने के योग बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरा ध्यान लगाएंगे. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नया मंच मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोगों को प्रतियोगिताओं में सफलता या सम्मान मिलने के योग हैं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को जनसमर्थन मिलेगा और सार्वजनिक मंच पर उनके विचारों की सराहना हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. यदि लंबी यात्रा की योजना है, तो उसके शुभ और लाभदायक रहने की संभावना है. सप्ताहभर फिटनेस अच्छी रहेगी और आप अपने सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

