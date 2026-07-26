#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, इंक्रीमेंट और शादी के योग करेंगे खुश

Vrishabh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, इंक्रीमेंट और शादी के योग करेंगे खुश

Taurus Weekly Horoscope: क्या वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कितना लाभ होगा, शादी की बात बनेगी या नहीं और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में बढ़ेगी सफलता

वृषभ राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह आर्थिक मजबूती, करियर में प्रगति और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत वित्तीय योजनाओं और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और लंबी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. विदेश से जुड़े व्यापार, खासकर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में गति आने के संकेत हैं. नई डील या व्यापार विस्तार के प्रयास भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनकी क्षमता और नेतृत्व कौशल की पहचान होगी. विदेश में कार्यरत लोगों के अटके हुए प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. कामकाजी महिलाओं को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है. नई नौकरी शुरू करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक रहने की संभावना है. सही वित्तीय योजना बनाने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और नए अवसर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से लाभ मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी करीबी रिश्तेदार के यहां पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक यात्रा की योजना बन सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी चर्चाओं में सकारात्मक प्रगति होगी और शादी की तारीख तय होने के योग बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरा ध्यान लगाएंगे. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नया मंच मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोगों को प्रतियोगिताओं में सफलता या सम्मान मिलने के योग हैं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को जनसमर्थन मिलेगा और सार्वजनिक मंच पर उनके विचारों की सराहना हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. यदि लंबी यात्रा की योजना है, तो उसके शुभ और लाभदायक रहने की संभावना है. सप्ताहभर फिटनेस अच्छी रहेगी और आप अपने सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishabh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, इंक्रीमेंट और शादी के योग करेंगे खुश
प्रमोशन, इंक्रीमेंट और शादी के योग करेंगे खुश
धर्म
Mesh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug 2026: पार्टनरशिप और करियर में मिलेगा बड़ा ग्रोथ का मौका
पार्टनरशिप और करियर में मिलेगा बड़ा ग्रोथ का मौका
धर्म
Aaj Ka Panchang 26 July 2026: रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें प्रदोष काल पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें प्रदोष काल पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Chaturmas 2026: 120 दिन का आध्यात्मिक रोडमैप, आज से करें शुरुआत
120 दिन का आध्यात्मिक रोडमैप, आज से करें शुरुआत
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
इंडिया
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
इंडिया
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget