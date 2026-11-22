Vrishabh Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक विस्तार, करियर में नई जिम्मेदारियों और पारिवारिक खुशियों के सुंदर अवसर लेकर आ रहा है.

सप्ताह की शुरुआत कारोबार के लिए बेहद शानदार रहेगी, जहाँ नए क्लाइंट्स जुड़ने से आपकी आमदनी और कामकाज की रफ़्तार दोनों में तेजी से इज़ाफ़ा होगा.

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)नए क्लाइंट्स से बढ़ेगी आमदनी, पार्टनरशिप और पुश्तैनी व्यापार में बड़ा मुनाफा: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) बिजनेस के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रही है. नए क्लाइंट्स के जुड़ने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में आपसी तालमेल और गहरे भरोसे के दम पर बड़ा मुनाफ़ा हाथ लग सकता है. वहीं, पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े लोगों को पुराने अनुभवों और पारिवारिक साख का सीधा लाभ मिलेगा.

विदेशी ऑर्डर और सप्लाई चेन में सकारात्मक संकेत: जो व्यापारी विदेशी कारोबार (Foreign Business) या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह नए विदेशी ऑर्डर मिलने या सप्लाई चेन सुचारू होने के प्रबल सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

2. करियर, एमएनसी जॉब और मार्केटिंग (Career, MNC Jobs & Marketing)MNC में मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की कमान, पुराने संपर्कों से मार्केटिंग में लाभ: मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत नौकरीपेशा जातकों (MNC Employed Persons) को इस सप्ताह किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण प्रेज़ेंटेशन की कमान मिल सकती है. वहीं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों (Marketing Employed Persons) को अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से अच्छा आर्थिक और पेशेवर लाभ मिलने की उम्मीद है.

काम की गुणवत्ता को मिलेगी सराहना, वर्किंग वुमन जीतेंगी दिल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के काम की गुणवत्ता पर वरिष्ठों का विशेष ध्यान रहेगा और आपके लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. कामकाजी महिलाएं (Working Women) अपने ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच शानदार संतुलन बनाकर सभी का दिल जीत लेंगी.

3. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)कॉमर्स व प्रतियोगी छात्रों की मेहनत लाएगी रंग, मॉक टेस्ट में सुधरेगा स्कोर: कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Commerce Students) के लिए यह समय बेहद अनुकूल है; उन्हें अकाउंट्स, बैलेंस शीट और फाइनेंस के कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद आसान लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत रंग लाएगी और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर तेजी से सुधरेगा.

कलाकारों को मिलेगा नया मंच, खिलाड़ियों का बढ़ेगा स्टैमिना: कला क्षेत्र से जुड़े कलाकारों (Artists) को अपनी रचनात्मकता दिखाने का कोई नया और बड़ा मंच मिल सकता है. वहीं, खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए यह सप्ताह अपना शारीरिक स्टैमिना और मानसिक फोकस बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)घर में मांगलिक आयोजन की चर्चा, लव लाइफ में मिलेगा प्यारा सरप्राइज़: परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा तथा घर के बड़े-बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा. साथ ही, घर में किसी मांगलिक आयोजन या शुभ कार्य की चर्चा जोर पकड़ सकती है. प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस बढ़ेगा; जीवनसाथी या लवर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज़ या दिल छू लेने वाली बात सुनने को मिल सकती है.

सेहत के लिए योग और स्ट्रेचिंग को दें महत्व: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पूरा सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. अपनी फिटनेस और ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए बस अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा योग और स्ट्रेचिंग जरूर शामिल करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की अनुकूलता बढ़ाने, धन-धान्य में वृद्धि और पारिवारिक सुख-शांति के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करें. इससे व्यापार में निरंतर उन्नति होगी, करियर में बड़े अवसर मिलेंगे और घर-परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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